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Rusia ataca una estación de tren en Ucrania y deja 14 muertos y varios heridos, denuncia Kiev

Seis de los heridos permanecían en estado grave, entre ellos un niño de 11 años, según el gobernador regional, Oleksandr Ganzha. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, donde las imágenes mostraron trenes calcinados, ventanas destrozadas y cadáveres sobre la plataforma.

Un ataque con dron de propulsión a reacción en la estación ferroviaria de Dnipró, Ucrania, dejó al menos 14 muertos y 14 heridos
Un ataque con dron de propulsión a reacción en la estación ferroviaria de Dnipró, Ucrania, dejó al menos 14 muertos y 14 heridosAFP
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Un ataque ruso con un dron de propulsión a reacción contra la estación ferroviaria de Dnipró, en el este de Ucrania, dejó al menos 14 muertos y 14 heridos, según el balance difundido por el gobernador regional, Oleksandr Ganzha. El impacto alcanzó un andén donde había trenes de pasajeros, entre ellos uno que cubría la ruta hacia Zaporiyia. Seis de los heridos se encontraban en estado grave, incluido un niño de 11 años.

La empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia informó que las autoridades advirtieron sobre el peligro de un ataque, pero todavía había numerosas personas en el andén cuando ocurrió la explosión. Los equipos de emergencia, médicos y agentes de seguridad acudieron al lugar para atender a las víctimas. Las imágenes difundidas por los servicios de rescate mostraron dos trenes calcinados, ventanas destrozadas y cadáveres sobre la plataforma.

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Zelenski exige nuevas sanciones contra Moscú tras el ataque

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó el bombardeo y reclamó una respuesta más contundente de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el G7. El mandatario vinculó la ofensiva con las recientes decisiones que redujeron las restricciones económicas contra Rusia, en particular las relacionadas con el sector energético y algunos empresarios rusos.

"Las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben relajarse mientras continúe esta guerra rusa", afirmó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales. También pidió nuevas medidas contra el Gobierno de Vladímir Putin y cuestionó que se aliviaran las restricciones económicas en lugar de avanzar hacia una reducción de las hostilidades.

La Fuerza Aérea ucraniana comunicó que interceptó tres drones a reacción durante el ataque diurno, aunque un cuarto logró superar las defensas e impactó sobre la estación. El bombardeo ocurrió en un contexto de ataques rusos hacia infraestructuras críticas, incluida la red ferroviaria, que resulta esencial para el transporte de pasajeros y mercancías en el país.

Ese mismo día, otros ataques causaron víctimas en distintas zonas. En Cherníguiv, dos adolescentes murieron tras el impacto de un dron en una calle céntrica. Las autoridades locales también informaron de 23 heridos en ese ataque. En Kremenchuk, un bombardeo contra un edificio residencial dejó tres fallecidos y 15 heridos.

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Una tregua humanitaria limita los combates en el sur de Ucrania

Los ataques coincidieron con una tregua humanitaria de seis días en la región meridional de Jersón, acordada con ayuda de Estados Unidos. El alto el fuego busca facilitar la llegada de asistencia a Oleshky, localidad bajo control ruso desde 2022, donde sus habitantes afrontan dificultades para acceder a alimentos, agua y medicamentos.

La pausa militar se limita a esa zona y no supone el cese de las operaciones en el resto del territorio ucraniano. Mientras ambos países mantenían contactos para sostener el acuerdo, las fuerzas rusas continuaron sus ataques en otras ciudades.

El responsable de derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, anunció que viajaba con una delegación ucraniana hacia Oleshky a través de Bielorrusia y Rusia. La misión se desarrolla en un contexto de frágil cooperación humanitaria, pese a la continuidad de los bombardeos.

La UE impulsa fondos para reforzar la defensa de Ucrania

La Comisión Europea anunció una segunda convocatoria del programa SAFE, dotada con 21.300 millones de euros en préstamos para reforzar las capacidades militares de los Estados miembros. Bruselas instó a los gobiernos participantes a priorizar las necesidades urgentes de defensa y a ampliar la cooperación con Ucrania mediante compras conjuntas de material militar.

Entre las prioridades figuran los sistemas de defensa aérea y antimisiles, los drones, los equipos para neutralizar estos aparatos y las reservas de munición y misiles. La nueva convocatoria forma parte de un instrumento de financiación a largo plazo de 150.000 millones de euros, autorizado en mayo de 2025.

Hasta la fecha del comunicado, la UE había aprobado acuerdos de préstamo para los 19 Estados miembros que decidieron participar. La Comisión también había desembolsado casi 13.500 millones de euros a 11 países que solicitaron financiación anticipada.

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