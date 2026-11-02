La Unesco reportó la muerte de 189 periodistas asesinados en dos años en todo el mundo: aumento se dio en un 20% La mayoría de los asesinatos ocurrió en países con conflictos armados, con un 67% de las víctimas falleciendo en esas áreas. Los profesionales locales son los más vulnerables a amenazas y ataques.

El ejercicio del periodismo enfrenta un escenario de creciente violencia a nivel mundial. Un total de 189 periodistas fueron asesinados entre enero de 2024 y diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 20% respecto al bienio anterior. El aumento estuvo vinculado principalmente con la escalada de violencia en territorios afectados por conflictos armados, según advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En su más reciente informe sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos, el organismo detalló que durante 2024 se registraron 92 asesinatos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 97. De ese total, 127 víctimas perdieron la vida en países que atravesaban conflictos, equivalente al 67% de los casos documentados.

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El documento también advierte sobre el uso de drones en ataques contra trabajadores de prensa, una modalidad vinculada con más de una cuarta parte de los asesinatos registrados. A ello se suma el incremento de muertes de periodistas en grupos, una circunstancia que, de acuerdo con la Unesco, podría evidenciar que fueron seleccionados deliberadamente como objetivos.

La distribución geográfica de los asesinatos evidencia una mayor concentración de víctimas en los territorios afectados por enfrentamientos armados. Los países árabes encabezaron las estadísticas con 97 periodistas asesinados, de los cuales 62 murieron en Palestina: 30 durante 2024 y otros 32 en 2025.

América Latina y el Caribe ocuparon el segundo lugar, con 37 asesinatos en el periodo analizado. De estos, 14 ocurrieron en 2024 y 23 en 2025. En tanto, Asia y el Pacífico contabilizaron 34 víctimas, mientras que Europa central y oriental registraron 14 casos, cinco durante el primer año y nueve en el segundo.

Una situación distinta se observó en las regiones que no atraviesan conflictos armados, donde los asesinatos descendieron a 62 durante el bienio, la cifra más baja de los últimos 18 años.

Los periodistas locales, los más expuestos

El informe también identifica diferencias en los niveles de riesgo según el origen de los profesionales de la comunicación. El 93% de los periodistas asesinados murió en su propio país, una proporción que refleja la especial vulnerabilidad de quienes desarrollan coberturas en sus lugares de residencia. Esta situación se agrava en territorios de alto riesgo, donde existen restricciones para el ingreso de corresponsales extranjeros.

Los profesionales locales que investigan conflictos armados, corrupción, política y delincuencia continúan siendo los más expuestos a las amenazas y ataques, señala el documento.

En cuanto a las víctimas mujeres, la Unesco contabilizó 14 asesinatos durante el bienio, la misma cantidad que en el periodo anterior. Sin embargo, debido al incremento general de periodistas asesinados, su participación porcentual descendió al 7%, el nivel más bajo de la última década. Trece de estos casos ocurrieron en países afectados por conflictos.

La impunidad alcanza al 86% de los casos

Otro de los aspectos que preocupa al organismo internacional es la falta de justicia para las víctimas. La tasa de impunidad de los asesinatos de periodistas llegó al 86%, un punto porcentual más que en la evaluación anterior. Este resultado representa un retroceso respecto a los avances registrados en años previos, aunque todavía se encuentra por debajo del 95% alcanzado en 2012.

Para elaborar este diagnóstico, la Unesco solicitó información a los Estados miembros sobre 1.358 casos pendientes de resolución. Las consultas fueron dirigidas a 78 países, pero 30 de ellos no remitieron respuestas, una cifra superior a la registrada en la evaluación precedente.

Irak, con 168 casos vinculados a la investigación, y México, con 141, figuraron entre los países más concernidos por el seguimiento de la impunidad. Mientras el primero no respondió al requerimiento del organismo, el segundo sí proporcionó información.

A los asesinatos y la falta de sanciones se suman otras amenazas contra el ejercicio periodístico. El estudio advierte sobre el aumento de agresiones, intimidaciones, detenciones arbitrarias y procesos judiciales utilizados como mecanismos de hostigamiento contra los profesionales de la información.

Las cifras recopiladas por organizaciones de la sociedad civil y recogidas en el informe también dan cuenta de entre 98 y 160 desapariciones de periodistas durante 2024 y 2025. En cuanto a las detenciones, los registros de Reporteros Sin Fronteras (RSF)y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)presentan diferencias: la primera organización contabilizó 938 casos, mientras que la segunda reportó 466.

La dimensión del problema se refleja también en el balance histórico de la Unesco. Desde 2006, cuando comenzó a realizar un seguimiento sistemático de estos crímenes, se han documentado 1.641 asesinatos de periodistas, trabajadores de medios de comunicación y creadores de contenido en redes sociales. Esto equivale, en promedio, a una muerte cada cuatro días.