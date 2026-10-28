Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, sería concesionada a privados en 2027, según ProInversión

La administración de la Refinería de Talara podría ser privada si avanza la propuesta de ProInversión. Se espera que el modelo sea presentado en enero de 2027.

La administración de la Refinería de Talara podría ser privada si avanza la propuesta de ProInversión. Se espera que el modelo sea presentado en enero de 2027. Difusión

La refinería más cara que ha construido el Perú podría quedar en manos de un operador privado. ProInversión prepara un modelo para que una empresa asuma la administración de Talara e invierta en su operación, con la meta de generar ingresos para pagar las deudas de Petroperú. La propuesta ya enfrenta el rechazo de dos sindicatos, que advierten que el Estado podría conservar la propiedad de la planta, pero perder capacidad de decisión sobre una instalación estratégica para el abastecimiento de combustibles.

En declaraciones a RPP, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, explicó que la magnitud de Talara exige un esquema que permita captar fuertes inversiones y contar con una gestión técnica especializada. Según adelantó, el plan específico para la refinería se presentará en enero de 2027.

Video destacado 🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Sindicatos de Petroperú rechazan concesión de Talara

Frente a estas declaraciones, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) sostuvo que entregar la administración de Talara a un operador privado sería una forma de privatización encubierta. La organización pide detener el proceso y cuestiona que ProInversión avance con la reorganización de los activos de Petroperú mientras sigue pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Decreto de Urgencia 010-2025.

Además, recuerda que la modernización de Talara demandó más de US$6.000 millones y defiende su importancia para la seguridad energética del país.

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) también rechazó esta concesión, pero puso el foco en las condiciones del eventual contrato. La organización pide aclarar cuánto tendría que invertir el operador privado, cómo recuperaría ese dinero y qué garantías tendría para obtener ingresos. También cuestiona quién asumiría los riesgos si la operación no alcanza los resultados esperados y quién recibiría los beneficios si resulta rentable.

Para el gremio, que Petroperú conserve la propiedad de la refinería no significa necesariamente que mantenga el control sobre su funcionamiento, ya que las decisiones operativas pasan a manos privadas. Advierte la federación que el Estado podría conservar el activo formalmente, pero perder capacidad para decidir cómo se administra.

En esa línea, cuestiona que el desempeño de Talara se mida principalmente por su rentabilidad o por su contribución al pago de las deudas de Petroperú. A su juicio, la evaluación debe considerar también el abastecimiento nacional, la competencia en el mercado de combustibles y la seguridad energética.

Concesión de Talara: qué plantea ProInversión y qué falta definir

Del Carpio explicó que el modelo contempla la participación de un operador privado que aporte capital y asuma la gestión de la refinería, debido a la especialización técnica que requiere su funcionamiento. La meta planteada por ProInversión es que Talara opere adecuadamente y genere flujos de dinero que permitan atender primero las obligaciones financieras de Petroperú.

El esquema también podría permitir que la empresa estatal participe en las ganancias que genere la operación, en una modalidad comparable a la de las concesiones de aeropuertos y puertos. Sin embargo, los términos concretos todavía están por definirse. Entre los puntos pendientes están las obligaciones del operador, las condiciones para recuperar la inversión y la distribución de los ingresos que produzca la refinería.

Ahí es justo donde se concentran buena parte de las dudas de los sindicatos. Fenpetrol pide que se conozcan las reglas del eventual acuerdo antes de que se tome cualquier decisión, porque, a su juicio, seguir siendo dueño de la refinería no basta si Petroperú pierde la capacidad real de intervenir en cómo se maneja.

ProInversión alista otros activos de Petroperú para el mercado

Talara no es el único activo de Petroperú que ProInversión busca llevar al mercado. El plan también contempla la Refinería de Conchán, los terminales del sur y las operaciones en la selva, como parte de una reorganización más amplia de la petrolera estatal.

La agencia prevé presentar el modelo para Talara en enero de 2027. Después, los potenciales inversionistas deberán evaluar las condiciones técnicas, financieras, legales y operativas de la refinería antes de decidir si participan.

Los sindicatos exigen que el proceso se detenga hasta que se conozcan las condiciones del eventual contrato. Su principal preocupación es que Petroperú mantenga la propiedad de Talara, pero ceda a un privado las decisiones sobre su funcionamiento.