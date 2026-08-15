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“No soy de aquí ni soy de allá”: la icónica frase de Facundo Cabral, Mensajero Mundial de la Paz asesinado en Guatemala, que revive gracias a Milo J

Facundo Cabral, reconocido como Mensajero Mundial de la Paz por la UNESCO en 1996, dejó un legado de crítica social y espiritualidad, y su trágico asesinato en 2011 conmovió a toda América Latina.

Lanzada el 24 de abril de 2026, conecta nuevas generaciones con el legado de Cabral. Foto: Composición LR.
Lanzada el 24 de abril de 2026, conecta nuevas generaciones con el legado de Cabral. Foto: Composición LR.
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Más de medio siglo después de que Facundo Cabral escribiera 'No soy de aquí, ni soy de allá', una de las frases más reconocibles de la música popular latinoamericana volvió a instalarse entre las nuevas generaciones. Esta vez, de la mano de Milo J y Trueno, quienes recuperaron parte de la canción en 'PUMAS', tema incluido en TURR4ZO y publicado originalmente el 24 de abril de 2026.

La referencia no es casual. En 'PUMAS', los artistas argentinos incorporan el célebre estribillo de Cabral dentro de una canción que habla de identidad, raíces, migración, pertenencia y de llevar la propia tierra allí donde uno vaya. El videoclip oficial de la colaboración fue publicado posteriormente y reforzó ese diálogo entre la tradición y la música urbana contemporánea.

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Una canción nacida de una improvisación

Aunque 'No soy de aquí, ni soy de allá' se estrenó en 1970, su origen se remonta a dos años antes. De acuerdo con la biografía publicada por la Fundación Facundo Cabral, el cantautor argentino se encontraba en Uruguay junto a Jorge Cafrune. Ambos hablaban con tristeza de la situación de Argentina y, al finalizar una presentación, el argentino improvisó una canción para su amigo.

La canción fue presentada en el Primer Festival de la Canción Argentina para el Mundo, donde Cabral participó como finalista. Con el tiempo fue interpretada por numerosos artistas en distintos países e idiomas. La Fundación Cabral señala que para 1998, cuando se cumplieron 30 años de la composición, ya había sido cantada por figuras como Alberto Cortez, Julio Iglesias y Juliette Gréco.

El registro discográfico también confirma la autoría. Apple Music identifica a Facundo Cabral como compositor y letrista de la obra, mientras que Spotify registra versiones del tema desde comienzos de la década de 1970.

De cantautor a Mensajero Mundial de la Paz

La trayectoria de Cabral también estuvo marcada por su prédica en favor de la paz y la fraternidad. En 1996, representantes de la UNESCO le entregaron la distinción de Mensajero Mundial de la Paz en Caracas, reconocimiento asociado a su labor y a su mensaje de hermandad entre los pueblos. Así lo registra la Fundación Facundo Cabral en su biografía.

La distinción también aparece documentada en registros institucionales posteriores. La Fundación Konex señala que la UNESCO lo declaró Mensajero Mundial de la Paz en 1996 y que falleció el 9 de julio de 2011.

Su mensaje pacifista convivió con una obra profundamente crítica. Cabral cuestionó las dictaduras, la desigualdad y distintas formas de injusticia, pero solía presentar sus intervenciones como propuestas antes que como simples protestas. Esa combinación de crítica, espiritualidad, humor y libertad convirtió su figura en una de las más particulares de la canción latinoamericana.

El asesinato que conmocionó a América Latina

La historia de Cabral terminó de manera violenta. El 9 de julio de 2011, cuando tenía 74 años, fue asesinado en Ciudad de Guatemala mientras viajaba en un vehículo junto al empresario nicaragüense Henry Fariñas.

La investigación de las autoridades guatemaltecas estableció que Cabral no era el objetivo inicial del ataque. El Ministerio Público de Guatemala informó posteriormente sobre las condenas contra los responsables del crimen y señaló a Alejandro Jiménez González, alias “El Palidejo”, como uno de los responsables: recibió 30 años de prisión por asesinato y otros 20 por asesinato en grado de tentativa.

La propia documentación del Ministerio Público guatemalteco registra que la investigación iniciada tras el asesinato permitió identificar una estructura criminal vinculada con el caso.

La muerte del cantautor provocó una reacción internacional porque se trataba de un artista identificado durante décadas con la defensa de la paz. El Congreso de Guatemala recordó posteriormente que Cabral había sido asesinado el 9 de julio de 2011 y destacó su reconocimiento como Mensajero Mundial de la Paz por la UNESCO.

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