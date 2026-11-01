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Lluvias intensas con tormenta eléctrica en Guayaquil provocan inundaciones en las calles y avenidas

El Inamhi mantiene una alerta por lluvias y tormentas eléctricas en Guayas y provincias vecinas hasta el 4 de noviembre. Se recomienda evitar circular por vías inundadas.

Intensas lluvias provocan inundaciones en Guayaquil. Foto: Captura
Intensas lluvias provocan inundaciones en Guayaquil. Foto: Captura
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Las fuertes lluvias acompañadas de truenos y relámpagos provocaron inundaciones en distintos sectores de Guayaquil y sus alrededores durante la noche del domingo. Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 6.00 p. m. y afectaron también a los cantones de Durán, Daule y Samborondón, donde varias calles y avenidas quedaron anegadas y dificultaron el desplazamiento de vehículos y peatones.

En Guayaquil, las acumulaciones de agua se reportaron en barrios del sur, norte y oeste de la ciudad, entre ellos el Guasmo, La Alborada, Sauces, Mapasingue y Los Ceibos. La situación también alcanzó a La Aurora, en Daule, y La Puntilla, en Samborondón. En Durán, varias de sus principales vías presentaron problemas de circulación debido al agua acumulada sobre la calzada.

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¿Qué sectores de Guayaquil presentan calles inundadas?

Las precipitaciones complicaron el tránsito en diferentes puntos de la zona metropolitana. Los conductores tuvieron que avanzar con precaución ante la presencia de agua en las vías, mientras que los peatones encontraron dificultades para desplazarse por las calles afectadas.

Además de las acumulaciones de agua, la intensidad de las lluvias redujo la visibilidad y aumentó el riesgo de accidentes de tránsito. Ante estas condiciones, se recomienda evitar circular por calles inundadas y no intentar atravesar zonas donde se desconozca la profundidad del agua.

La situación podría cambiar durante la noche si las precipitaciones continúan en los sectores afectados, por lo que es importante mantener las precauciones al momento de movilizarse.

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Inamhi advierte sobre lluvias fuertes y tormentas eléctricas

Las inundaciones se registran mientras Guayaquil y otras localidades de la provincia del Guayas están comprendidas en la advertencia meteorológica número 85 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El organismo prevé lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias provincias de Ecuador, entre ellas Guayas, Santa Elena y Los Ríos. El pronóstico también contempla descargas eléctricas, truenos y ráfagas de viento durante el periodo de vigencia de la advertencia, que se extiende hasta la mañana del miércoles 4 de noviembre.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar las zonas propensas a inundaciones y tomar precauciones durante los desplazamientos. Las condiciones meteorológicas podrían seguir complicando la circulación en Guayaquil y los cantones cercanos mientras persistan las precipitaciones.

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