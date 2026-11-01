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Llegó a una isla de Italia por una avería y se quedó 32 años: el profesor que a los 82 tuvo que volver a vivir en comunidad

En 2021, Mauro Morandi dejó la isla debido a un conflicto legal. Su último deseo fue que esparzan sus cenizas cerca del lugar que amó.

Mauro Morandi, docente italiano, llegó a Budelli en 1989 tras un fallo en su catamarán. Residió allí 32 años como guardián, labor documentada por National Geographic y ANSA.
Mauro Morandi, docente italiano, llegó a Budelli en 1989 tras un fallo en su catamarán. Residió allí 32 años como guardián, labor documentada por National Geographic y ANSA.Foto: National Geographic
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Mauro Morandi, un docente italiano de Educación Física, arribó en 1989 a Budelli por un fallo en su catamarán mientras navegaba hacia la Polinesia. Ese imprevisto transformó su destino: fijó su residencia en este islote entre Cerdeña y Córcega, donde ejerció como guardián a lo largo de 32 años en completa soledad, una hazaña documentada por National Geographic y la agencia ANSA.

El retorno a la sociedad sucedió en 2021 tras un prolongado pleito con los directivos del Parque Nacional de La Maddalena. Con 81 años hizo pública su partida en abril y, al cumplir 82, relató su adaptación a la civilización cercana: "Durante mucho tiempo viví solo; después de que desembarqué por primera vez en Budelli (...) no pensé que regresar a la vida normal fuera a ser tan agradable".

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Después de un prolongado pleito con el Parque Nacional de La Maddalena, Morandi dejó Budelli a los 82 años. Foto: National Geographic

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¿Cómo llegó Mauro Morandi a la isla de Budelli y por qué se quedó 32 años?

Una falla en el motor y el ancla del catamarán interrumpió la travesía hacia el Pacífico proyectada por el antiguo profesor. Al desembarcar en Budelli, Mauro Morandi descubrió la inminente jubilación del custodio local, motivo por el cual vendió su embarcación para asumir el cargo y abrazar un retiro definitivo de la sociedad.

La permanencia del guardián combinó la custodia ambiental con actividades como la lectura, la fotografía y el modelado en madera. Durante ese periodo, guiaba a los visitantes acerca del cuidado de la Reserva Natural y disfrutaba la paz insular, según confesó: "Lo que más amo es el silencio".

La vida solitaria de Mauro Morandi se enfocó en la custodia ambiental y la divulgación ecologista. Foto: National Geographic

La vida solitaria de Mauro Morandi se enfocó en la custodia ambiental y la divulgación ecologista. Foto: National Geographic

A pesar de ser el exclusivo habitante, su aislamiento no resultó total, pues interactuaba con turistas estivales, compartía fotos en plataformas digitales y pasaba más de 20 días sin presencia humana durante el invierno. Esa dualidad definió su vivencia en Budelli, donde la soledad voluntaria convivió armónicamente con la divulgación ecologista.

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¿Por qué Morandi abandonó la isla Budelli a los 82 años y cómo se adaptó a La Maddalena?

El conflicto por el derecho a habitar la isla Budelli culminó cuando las autoridades decidieron transformar la propiedad en un observatorio medioambiental debido a edificaciones sin autorización. "Cuando se inicien las obras deberá irse", declaró a CNN el entonces presidente del parque, Fabrizio Fonnesu. Tras años de resistencia frente a la presión oficial, el antiguo docente de 82 años anunció finalmente su marcha definitiva del archipiélago.

El exguardián inició una etapa diferente tras adquirir una residencia con su pensión en La Maddalena. En septiembre de 2021 relató a CNN que disfrutaba contar con ducha, cocina equipada y alimentos frescos sin requerir traslados marítimos. Además, mostró entusiasmo por integrarse a la comunidad: "Puedes empezar de nuevo, incluso si tienes más de 80 años", afirmó según la traducción difundida por KTVZ.

Mauro Morandi falleció el 3 de enero de 2025, a los 85 años. Foto: National Geographic

Mauro Morandi falleció el 3 de enero de 2025, a los 85 años. Foto: National Geographic

La transición presentó ciertos desafíos debido al tráfico vehicular y la pérdida de la soledad insular. Pese a estos inconvenientes, la vecindad lo integró activamente mediante invitaciones a compartir alimentos, espacio donde también retomó un vínculo afectivo de su juventud. Morandi falleció el 3 de enero de 2025, a la edad de 85 años, de acuerdo con el informe publicado por la agencia ANSA. Su último deseo fue que esparzan sus cenizas cerca del lugar que amó.

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