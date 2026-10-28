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Tiene 34 años, convirtió una botella de gaseosa en 11,5 metros de filamento para impresoras 3D y recibió inversión millonaria para ampliar su negocio

A través de la reutilización de materiales, un diseñador gráfico planea escalar su producción, incorporando nueva maquinaria y fortaleciendo su marca para un mayor impacto medioambiental.

Francisco Martinenghi, diseñador gráfico argentino, transforma residuos plásticos en filamento para impresoras 3D con su emprendimiento sustentable, Punto Verde Gráfico.
Francisco Martinenghi, diseñador gráfico argentino, transforma residuos plásticos en filamento para impresoras 3D con su emprendimiento sustentable, Punto Verde Gráfico. | Foto: Magnific
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Francisco Martinenghi es un diseñador gráfico de Argentina que encontró en los residuos plásticos una oportunidad para desarrollar un emprendimiento sustentable. Desde su casa en Neuquén, logró transformar una botella de gaseosa de 2,25 litros en 11,5 metros de filamento para impresoras 3D.

Su proyecto, llamado Punto Verde Gráfico, busca dar una segunda vida a materiales que suelen terminar en la basura. La iniciativa recibió un aporte de 14 millones de pesos argentinos del programa Impacta Neuquén, destinado a impulsar emprendimientos con impacto económico, social y ambiental.

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¿Cómo convertir una botella de gaseosa en filamento para impresoras 3D?

La idea surgió de su experiencia de más de siete años en el sector del diseño gráfico, donde observó la cantidad de plásticos, vinilos y otros materiales que se descartaban después de cada trabajo. A partir de esa preocupación, comenzó a investigar formas de reutilizar los residuos y experimentar con equipos desde su vivienda.

El procedimiento consiste en recuperar el plástico de las botellas, cortarlo en tiras y procesarlo mediante un sistema de extrusión para obtener el filamento utilizado en determinadas impresoras 3D. Según Martinenghi, una botella de 2,25 litros puede producir 11,5 metros de material, suficientes para imprimir durante aproximadamente seis o siete horas.

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¿Qué productos fabrica y cómo utilizará la inversión millonaria?

A través de Punto Verde Gráfico, el emprendedor ha experimentado con la fabricación de marcos de anteojos, carteles, juegos didácticos y otros objetos elaborados con materiales recuperados. También busca aprovechar tapitas, bolsas, lonas publicitarias y restos de vinilo para ampliar las posibilidades de reutilización.

El aporte millonario que recibió mediante Impacta Neuquén le permitirá avanzar hacia una producción de mayor escala. Entre sus planes figuran incorporar maquinaria, adquirir una trituradora industrial y fortalecer su marca, con el objetivo de convertir una iniciativa artesanal en un emprendimiento sustentable con mayor capacidad productiva.

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