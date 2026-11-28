Tribunal del Mar rechaza pedido de Argentina contra la explotación petrolera británica en Malvinas El TIDM instó a Argentina y al Reino Unido a cooperar en la constitución de un Tribunal Arbitral para resolver la disputa de fondo, sin prejuzgar la jurisdicción ni los méritos de los reclamos.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó la solicitud de Argentina para suspender las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, al considerar que los planteamientos presentados requieren abordar previamente la controversia sobre la soberanía territorial del archipiélago, cuestión que excede su competencia en esta instancia.

La resolución, adoptada por 18 votos contra tres, fue leída en Hamburgo, Alemania, por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga. "En virtud de la conclusión expuesta en el párrafo 129 precedente, el Tribunal rechaza la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por la Argentina el 13 de octubre de 2026", sostuvo.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

El fallo desestimó los cuatro pedidos cautelares formulados por Buenos Aires para impedir el avance de los proyectos de explotación de hidrocarburos impulsados por empresas que cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido.

La decisión no resuelve el fondo de la disputa, que continuará bajo el mecanismo arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Los magistrados concluyeron que las pretensiones argentinas relativas a los derechos sobre la plataforma continental, la explotación unilateral de recursos, las obligaciones ambientales y el agravamiento de la controversia requerían determinar previamente la soberanía sobre las Islas Malvinas y la jurisdicción como Estado ribereño en las zonas marítimas en disputa.

El tribunal también rechazó el planteamiento argentino sobre la existencia de derechos marítimos superpuestos y la necesidad de establecer acuerdos provisionales entre ambos países. Por esos fundamentos, consideró que no correspondía dictar las medidas solicitadas en el marco de la Convemar.

La resolución no evaluó si las actividades de Sea Lion podrían provocar daños graves al medioambiente marino, si existía urgencia para intervenir ni si correspondía ordenar la suspensión de las perforaciones o de la infraestructura vinculada al proyecto.

Milei aseguró que Argentina continuará la disputa jurídica

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, afirmó que Argentina continuará su disputa jurídica con el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en las proximidades de las Islas Malvinas. "Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia", sostuvo.

El mandatario señaló que Argentina continuará "haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance", tras la resolución del tribunal internacional que desestimó el pedido argentino de suspender las actividades vinculadas al proyecto hidrocarburífero.

Continuidad del arbitraje internacional

El TIDM exhortó a Argentina y al Reino Unido a cooperar para constituir cuanto antes el Tribunal Arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar, que deberá intervenir en la controversia de fondo. Londres esperaba que el organismo quedara constituido antes de finalizar 2026 o, como máximo, en enero de 2027, mientras que Buenos Aires también manifestó su disposición a avanzar.

La resolución dejó expresamente establecido que no prejuzga la jurisdicción del futuro tribunal arbitral, la admisibilidad de los reclamos argentinos ni el mérito de las pretensiones de ninguna de las partes.

Asimismo, el TIDM señaló que la Convemar es aplicable en la zona marítima en disputa y expresó su expectativa de que ambos países actúen conforme a sus disposiciones, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas.

Durante las audiencias, el Reino Unido manifestó que no iniciará las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027, que la extracción de petróleo no comenzará antes de marzo de 2028 y que no otorgará nuevas licencias, dado que el régimen de licencias se encuentra suspendido. El tribunal dejó constancia de esas declaraciones, pero no las convirtió en medidas provisionales obligatorias.