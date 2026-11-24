El expresidente Jair Bolsonaro es diagnosticado con neumonía tras ser hospitalizado por una obstrucción intestinal Bolsonaro presenta antecedentes de complicaciones intestinales debido a las cirugías previas tras un ataque en 2018. Actualmente, cumple prisión domiciliaria tras su condena por intentos de mantener el poder.

A pesar de la complicación, su estado abdominal muestra mejoría y los médicos intentan evitar una nueva cirugía. Foto: AFP.

A pesar de la complicación, su estado abdominal muestra mejoría y los médicos intentan evitar una nueva cirugía. Foto: AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 71 años, fue diagnosticado con una neumonía broncoaspirativa bilateral mientras permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital privado DF Star, en Brasilia, donde recibe tratamiento por una obstrucción intestinal. Pese a esta complicación, su estado abdominal evolucionó favorablemente y los médicos buscan evitar una nueva intervención quirúrgica.

El cardiólogo Brasil Caiado informó que el líder de la derecha brasileña había presentado mejoras desde su ingreso hospitalario el viernes, pero que el domingo sufrió escalofríos, dolores y vómitos. Los exámenes posteriores detectaron la infección pulmonar, provocada por la aspiración de contenido gástrico.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Según Caiado, la neumonía es menos grave que la que obligó al exmandatario a permanecer hospitalizado durante varios días en marzo pasado. Además, el paciente responde favorablemente al tratamiento con antibióticos.

Por su parte, el cirujano Cláudio Birolini señaló que la obstrucción intestinal también mostró una evolución positiva. "Hubo una mejora significativa de la distensión abdominal y del cuadro de malestar", afirmó. "En este momento, el tratamiento deja de ser primariamente quirúrgico y pasa a ser un tratamiento clínico", agregó.

Una endoscopia realizada el domingo permitió detectar y retirar una importante acumulación de material fibroso de origen alimentario en el estómago. Los médicos relacionaron este cuadro con un mayor consumo de alimentos ricos en fibra, como verduras, ensaladas y frutas, durante las últimas semanas.

El equipo médico administra medicamentos para disolver los restos que podrían haber avanzado hacia el intestino y evaluará la respuesta del organismo durante los próximos días. Por el momento, no existe una previsión de alta hospitalaria.

Antecedentes de complicaciones intestinales

Bolsonaro arrastra secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en septiembre de 2018, cuando era candidato presidencial. El ataque obligó a realizarle una primera operación de urgencia y posteriormente fue sometido a otras intervenciones debido a complicaciones intestinales.

Los médicos explicaron que las múltiples cirugías dejaron adherencias intestinales que dificultan el tránsito digestivo y pueden provocar episodios de obstrucción, como el que motivó su actual hospitalización.

El exmandatario gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder después de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.