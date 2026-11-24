La diputada del Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza, indicó que el canciller Carlos Espá debe ser censurado por el Congreso tras los problemas de organización ocurridos durante la misa del papa León XIV en la base aérea de Las Palmas, además de otros cuestionamientos a su gestión al frente de Cancillería.

Durante una entrevista, la parlamentaria precisó que se trata de su postura personal y que primero corresponde escuchar al ministro en el Legislativo, aunque consideró que los hechos conocidos justifican su salida del cargo.

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"Sí. Creo que merece la censura. Definitivamente hay que escucharlo, pero todo indica", declaró vía RPP.

Alayza relató su propia experiencia en la ceremonia de Las Palmas y calificó la evacuación del recinto como “caótica”, debido a la falta de señalización, resguardo policial y accesibilidad para familias, niños y personas con discapacidad. Asimismo, cuestionó el gasto público destinado a la actividad.

"11 millones de soles para pantallas que ni siquiera funcionan, una experiencia pésimamente diseñada, peligrosa", señaló la legisladora.

Otros cuestionamientos al canciller

La diputada explicó que su bancada presentó inicialmente una moción de invitación para que Espá acuda al Parlamento antes del cierre de la legislatura el 15 de diciembre, pero indicó que respaldará el pedido de interpelación promovido por otras agrupaciones si se incluyen todos los temas pendientes de su sector.

Entre los puntos que el ministro debe aclarar, Alayza mencionó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas sin consulta previa al Congreso y la falta de información sobre los peruanos atrapados en el conflicto entre Rusia y Ucrania tras su viaje a Moscú.

Además, cuestionó el uso de recursos públicos para difundir decenas de videos institucionales en redes sociales de la Cancillería con el ministro como protagonista, práctica que calificó como “figuretismo”.

Consultada sobre la posibilidad de que el canciller se salve de una eventual interpelación gracias al respaldo de bancadas oficialistas, Alayza sostuvo que lograrán alcanzar los 66 votos necesarios para convocarlo, pues recordó incluso la indignación expresada en el Pleno por la senadora Lourdes Alcorta.

"Creería que sí, porque un poco este tema de la misa en Las Palmas es algo que ha tocado fibras de diputados y senadores de diferentes posiciones respecto a otros temas. Creo que sí ha sido alucinante, impensable toda la expectativa y que realmente el problema no haya sido una lluvia producto del fenómeno El Niño más fuerte de las que acostumbra Lima o no sé, alguna otra cosa difícil de prever", declaró.