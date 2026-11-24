"Abusos físicos y torturas": The Guardian revela más de 1.000 casos de suicidios de militares rusos durante la guerra de Ucrania Los registros revelan un aumento significativo de suicidios en las fuerzas armadas rusas, con el número de casos pasando de más de 50 en 2022 a más de 200 en 2024. Algunos expertos creen que estos datos son una subestimación del problema.

la deserción también ha crecido, con más de 20,000 denuncias fallidas de servicio hasta 2025. Foto: AFP.

la deserción también ha crecido, con más de 20,000 denuncias fallidas de servicio hasta 2025. Foto: AFP.

Al menos 1.087 militares rusos se suicidaron desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, según documentos confidenciales de la agencia estatal de estadísticas Rosstat analizados por el diario británico The Guardian. A esa cifra se suman otros 885 fallecimientos registrados como muertes por lesiones relacionadas con armas de fuego de intención indeterminada, una clasificación que podría ocultar nuevos casos de suicidio.

Los registros, obtenidos mediante una filtración de los grupos de hackers Cyber Partisans, vinculado a la oposición bielorrusa, y Silent Crow, de Ucrania, corresponden a un archivo de más de 11 millones de certificados de defunción. El Kremlin mantiene en secreto las estadísticas oficiales sobre las bajas militares y los suicidios dentro de sus fuerzas armadas.

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De los suicidios identificados por The Guardian, al menos 614 ocurrieron en territorios ocupados de Ucrania o en regiones rusas fronterizas, principalmente Belgorod y Bryansk. En otros 113 casos no se especificó el lugar del fallecimiento.

Más de la mitad de los militares se quitaron la vida con armas de fuego. Los fallecimientos se produjeron en campamentos militares, posiciones de combate, campos de entrenamiento y domicilios particulares. Entre los casos registrados en zonas de guerra figuran 43 soldados de apenas 18 o 19 años.

Los documentos también identifican a 108 hombres menores de 25 años que se suicidaron en otras regiones de Rusia, lejos del frente. Algunos podrían haber sido reclutas que, aunque no son enviados formalmente a combatir en Ucrania, reciben presiones para firmar contratos que permiten su despliegue.

Registros incompletos y posibles casos encubiertos

Las cifras muestran un incremento de los suicidios militares durante el desarrollo de la guerra. Los registros pasaron de más de 50 casos en 2022 a más de 200 en 2024. En 2025 alcanzaron los 365 fallecimientos, mientras que la base de datos correspondiente a 2026 ya contabiliza casi 300, pese a que los registros todavía son incompletos.

Los especialistas consultados por el periódico consideran que los datos representan una subestimación del problema. Ivan Chuvilyaev, portavoz de Idite Lesom, organización que ayuda a militares rusos a desertar, sostuvo que el número real es considerablemente mayor.

También cuestionó la fiabilidad de las estadísticas oficiales debido a los filtros que atraviesa la información antes de llegar a las autoridades y señaló que algunos suicidios pueden ser presentados como muertes heroicas, incluso cuando las circunstancias del fallecimiento son conocidas por los mandos militares. “Incluso puede que sus padres reciban alguna medalla”, afirmó.

El investigador principal del Foreign Policy Research Institute, Rob Lee, atribuyó parte del problema a las presiones dentro de las fuerzas armadas, el temor a ser enviados a operaciones de alto riesgo y las dificultades para abandonar el servicio militar. “En algunos casos, los maltratan, los torturan y les infligen diversos tipos de violencia física”, declaró.

Lee y Chuvilyaev también advirtieron que los casos de soldados que se quitan la vida en el campo de batalla, especialmente después de resultar heridos o ante la aproximación de drones ucranianos, podrían quedar registrados como muertes en combate.

Sergei Savenok y Alexander Lazor

Dos episodios identificados por The Guardian ilustran las discrepancias entre los testimonios y los documentos oficiales.

Sergei Savenok, teniente coronel de 62 años procedente de la región rusa de Irkutsk, se incorporó voluntariamente al ejército en septiembre de 2022. En julio de 2023 fue encontrado muerto en la región ocupada de Luhansk. Su esposa, Yelena, recibió de las autoridades la confirmación del suicidio, pero el fallecimiento no fue clasificado de esa manera en los registros de Rosstat.

En su lugar, un certificado que coincide con su fecha de nacimiento atribuye la muerte a lesiones provocadas por disparos de arma de fuego de intención indeterminada.

Una situación similar ocurrió con Alexander Lazor, un soldado de 21 años que murió cerca de la localidad de Solodke, en la región de Donetsk, durante el verano de 2022. Su familia fue informada de que había fallecido en combate y los registros oficiales consignaron heridas sufridas en enfrentamientos con armas de fuego.

Sin embargo, dos militares que compartieron unidad con Lazor aseguraron al periódico que sus compañeros habían sido informados de que se había suicidado. Uno de ellos, que solicitó mantener el anonimato, afirmó: “Quizás decidieron encubrirlo para que nuestra unidad no quedara mal”.

Aumentan las denuncias por deserción

Las dificultades dentro de las fuerzas armadas rusas también se reflejan en las cifras de deserción y ausencia no autorizada. A finales de mayo de 2025, los tribunales militares habían recibido denuncias contra 20.662 hombres por negarse a prestar servicio, en su mayoría por ausentarse sin permiso, según el medio independiente Mediazona.

El portal IStories verificó esos datos y determinó que al menos 49.000 militares rusos habían sido declarados desertores o ausentes sin autorización.

Chuvilyaev aseguró que los pensamientos suicidas aparecían con frecuencia entre los soldados que acudían a Idite Lesom para recibir ayuda y abandonar el ejército. “Es la siguiente parada, después de que uno se da cuenta de dónde ha acabado”, indicó.