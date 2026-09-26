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Rusia acusa a Europa ante la ONU de hacer "todo lo posible" para impedir una solución a la guerra con Ucrania

El ministro ruso Serguéi Lavrov reafirmó la voluntad de Moscú de cumplir sus metas en Ucrania, mientras continúan los ataques y las hostilidades en la región.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó a Europa de obstaculizar el acuerdo de paz en Ucrania durante la Asamblea General de la ONU. La postura contrasta con la agenda de EE. UU.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó a Europa de obstaculizar el acuerdo de paz en Ucrania durante la Asamblea General de la ONU. La postura contrasta con la agenda de EE. UU.Foto: AFP
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El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a las naciones europeas de bloquear los esfuerzos para un acuerdo pacífico en Ucrania. Durante la Asamblea General de la ONU, el canciller sostuvo que "Europa hace todo lo que está en su poder para obstaculizar las conversaciones de paz deseadas por el gobierno de (Donald) Trump".

Dicha postura contrapuso las tácticas atribuidas al Viejo Continente con la agenda de Washington. Previamente, el presidente de Estados Unidos declaró ante el foro de las Naciones Unidas que su administración colabora con Moscú y Kiev para lograr una resolución. Pese a esos acercamientos entre los involucrados, las hostilidades militares continúan sin pausa en la región.

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El canciller ruso ratificó que el Kremlin concretará sus metas en la contienda ucraniana sin importar el contexto internacional. "Los objetivos de la operación militar especial se cumplirán, la amenaza contra la seguridad de Rusia se eliminará y la vida pacífica volverá. Esto sucederá sin importar las circunstancias", declaró el diplomático sobre la invasión iniciada en febrero de 2022.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la representación euroasiática desestimó pactar un cese al fuego temporal. El Ministerio de Asuntos Exteriores exige que cualquier negociación culmine en un tratado definitivo, posición que rechaza frenar el avance del ejército del Kremlin y posterga una resolución pacífica a corto plazo.

En la Asamblea General de la ONU, la delegación rusa también abordó la crisis en el estrecho de Ormuz y el área del Golfo originada por el litigio entre Estados Unidos e Irán. "Necesitamos confianza en las relaciones entre los Estados del Golfo, los Estados árabes e Irán. Necesitamos una arquitectura regional estable", sostuvo Lavrov tras ofrecer la colaboración constructiva de su país para estabilizar esa zona estratégica.

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Ataques cruzados dejan al menos 16 muertos en Rusia y Ucrania

Las últimas 24 horas registraron al menos 16 fallecidos tras severos ataques en territorio ucraniano, regiones rusas y zonas bajo control del Kremlin. Informes oficiales de Ucrania reportaron seis víctimas en Sumi, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, incluyendo una adolescente de 17 años, además de personas lesionadas en Kiev.

En respuesta a las incursiones atribuidas al ejército ucraniano, funcionarios de Rusia confirmaron cuatro decesos distribuidos entre Krasnodar y Bélgorod. A su vez, los representantes instalados por Moscú en el sur ocupado añadieron seis bajas mortales, consecuencia de ofensivas ocurridas entre la noche del viernes y la jornada del sábado.

Respecto a los eventos en las áreas tomadas, Vladimir Saldo afirmó que "un dron alcanzó un café en Askania-Nova y entre los fallecidos había dos mujeres jóvenes y un hombre". De igual forma, Yevgeny Balitski atribuyó otros tres fallecimientos en Zaporiyia a bombardeos nocturnos. Ambas versiones carecen de verificación independiente hasta el momento.

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