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Un ingeniero español reforestó 5.000 hectáreas a cañonazos en 1889 y 135 años después es uno de los grandes pulmones verdes de Murcia

Tras 12 años de trabajo, Sierra Espuña experimentó un cambio radical con la expansión de pinares y es ahora considerado un modelo de restauración ambiental en España.

Durante 12 años, Codorníu reforestó 5.000 hectáreas, utilizando métodos innovadores, como disparar piñones con escopetas, para recuperar la vegetación de la sierra.
Durante 12 años, Codorníu reforestó 5.000 hectáreas, utilizando métodos innovadores, como disparar piñones con escopetas, para recuperar la vegetación de la sierra. | Foto: Escapada Rural
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En 1889, Sierra Espuña era un territorio prácticamente desnudo después de décadas de tala, sobreexplotación y erosión. Un ingeniero español decidió afrontar el problema con un ambicioso proyecto para recuperar miles de hectáreas de bosque.

Ricardo Codorníu dirigió durante 12 años la reforestación de unas 5.000 hectáreas y recurrió incluso a un método tan insólito como disparar piñones con trabucos y escopetas. Más de un siglo después, aquella intervención transformó para siempre el paisaje de Murcia.

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Una sierra devastada que comenzó a recuperar sus bosques

Cuando Codorníu ascendió al Morrón de Espuña en 1889, describió lo que encontró con una frase contundente: "no vi ni un pino ni una sola encina". La tala intensiva y la erosión habían dejado la sierra prácticamente sin vegetación.

El ingeniero puso en marcha una gran operación de restauración que incluyó viveros, plantaciones de especies autóctonas y numerosas obras para controlar la erosión. Durante unos 12 años se trabajó para recuperar unas 5.000 hectáreas y devolver el bosque a las laderas.

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Piñones disparados y una transformación que perdura

Las zonas más inaccesibles obligaron a buscar soluciones originales: los trabajadores llegaron a introducir piñones en los cañones de trabucos y escopetas para lanzarlos hacia lugares donde era difícil llegar a pie. El proyecto también incluyó 240 kilómetros de caminos y 144 kilómetros de diques.

Veinte años después del comienzo de la repoblación, el paisaje de Sierra Espuña había cambiado radicalmente con la expansión de diferentes pinares. Hoy, 135 años después, aquel proyecto es considerado una de las grandes obras de restauración ambiental de España y convirtió la zona en uno de los grandes pulmones verdes de Murcia.

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