Fiscalía abre investigación contra policías por violencia contra jóvenes en la manifestaron del 31 de octubre en París Las denuncias surgen en medio de críticas a la intervención de las fuerzas de seguridad en protestas en Francia, donde han surgido cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.

Los denunciantes, acusados de agredir a un policía, relatan que sufrieron maltratos y amenazas durante su traslado y permanencia en comisaría. Foto: AFP.

Los denunciantes, acusados de agredir a un policía, relatan que sufrieron maltratos y amenazas durante su traslado y permanencia en comisaría. Foto: AFP.

La Fiscalía francesa abrió una investigación contra agentes policiales por presuntos actos de violencia contra dos jóvenes detenidos durante una manifestación celebrada el 31 de octubre en París. En uno de los casos, las pesquisas también incluyen una presunta agresión sexual cometida por un funcionario que habría aprovechado su posición de autoridad.

Los hechos salieron a la luz el sábado, después de que ambos manifestantes denunciaran las condiciones de su detención, el pasado 4 de noviembre. Los jóvenes habían sido acusados de agredir a un agente policial, una imputación que ambos rechazan.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Uno de los denunciantes, identificado con el nombre ficticio de Léo, fue acusado de romper los dientes de un policía de un puñetazo. En declaraciones a la AFP, sostuvo que participaba en una protesta contra el alto costo de la vida cuando se vio rodeado por efectivos de la Brigada de Represión de la Acción Violenta Motorizada (BRAV-M).

“Te vamos a reventar”

Según su testimonio, temió por su vida al quedar frente a los agentes. Relató que fue embestido por una persona que corría en su dirección y que posteriormente le comunicaron que un policía había perdido un diente.

Sin embargo, las denuncias más graves se refieren a lo ocurrido durante su traslado y permanencia bajo custodia policial. Léo afirmó que uno de los agentes le agarró los genitales y ejerció presión sobre estos mientras lo insultaba y amenazaba.

De acuerdo con los elementos incluidos en su denuncia, el policía le habría dicho: "Eres mi put…", "te vamos a reventar" y "ya verás, va a ser divertido, no hay cámara en el vehículo".

El joven también aseguró que vomitó debido al dolor durante el traslado a la comisaría, después de que un agente le golpeara la cabeza contra el vehículo. En esa misma furgoneta se encontraba el segundo denunciante, quien también afirmó haber sufrido agresiones.

La Fiscalía investiga a los agentes implicados en el caso de Léo por presuntos delitos de violencia y "agresión sexual cometida por persona que abusó de la autoridad que le confiere su cargo".

El segundo manifestante denunció haber recibido golpes de efectivos de la BRAV-M durante la protesta y haber sido sometido posteriormente a un interrogatorio violento en la comisaría, durante el cual permaneció completamente desnudo.

En su relato, aseguró que un policía le propinó un golpe en el hígado que le impidió respirar. "Respira o te follamos", habría amenazado uno de los agentes, según consta en su denuncia.

Testimonios preocupantes

Ambos jóvenes presentaron sus testimonios ante la Inspección General de la Policía, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

Las acusaciones se producen en medio de las críticas contra los métodos de intervención de las fuerzas de seguridad francesas durante las movilizaciones sociales. Desde el inicio del movimiento de protesta, hace dos meses, decenas de manifestantes han sufrido heridas graves, algunas de ellas en las manos, durante enfrentamientos con la policía.

Observadores independientes y organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado la actuación de los agentes y calificado la respuesta policial de "injustificable" y "desproporcionada". Las críticas también han alcanzado a los relatores de Naciones Unidas.

Los dos denunciantes sostuvieron que la manifestación del 31 de octubre transcurría en un ambiente tranquilo, incluso "alegre", antes de la llegada de los efectivos policiales.