España destaca como único productor europeo de sepiolita, un mineral estratégico que podría disminuir la dependencia de la UE de materias primas chinas. | Foto: Museo Mine

España destaca como único productor europeo de sepiolita, un mineral estratégico que podría disminuir la dependencia de la UE de materias primas chinas. | Foto: Museo Mine

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España tiene bajo tierra un mineral que podría ganar protagonismo en la carrera de Europa por reducir su dependencia de China: la sepiolita. El país es el único productor europeo de este recurso, utilizado en distintos procesos industriales y ahora vinculado con nuevas tecnologías.

Su importancia ha llevado a la Comunidad de Madrid a impulsar la continuidad de una explotación minera en el sureste de la capital. Sin embargo, el proyecto abre un conflicto ambiental, ya que sobre la antigua zona de extracción se ha formado una laguna que hoy alberga un ecosistema y es defendida por vecinos y organizaciones ecologistas.

¿Por qué la sepiolita convierte a España en un país estratégico para Europa?

España ocupa una posición singular porque es el único productor europeo de sepiolita, un mineral que puede contribuir a reducir la dependencia exterior de materias primas estratégicas. La explotación de Tolsadeco, ubicada entre Vicálvaro y San Blas-Canillejas, permanece paralizada desde 2007.

La Comunidad de Madrid ultima una prórroga de la concesión minera hasta 2037 para recuperar la extracción de las últimas reservas. La medida busca mantener el acceso a un recurso que puede tener importancia para la autonomía industrial europea y reforzar la capacidad de España dentro de esta cadena de suministro.

¿Este mineral puede impulsar la industria del coche eléctrico?

Aunque la sepiolita es conocida por aplicaciones cotidianas como las arenas absorbentes para mascotas, su versión de alta pureza tiene usos industriales de mayor valor. Se emplea en aditivos retardantes de llama para sectores como la fabricación de cables, tuberías, vehículos y materiales de construcción.

El mineral también es fundamental para MADBAT, un proyecto desarrollado en Madrid para crear electrodos de alto rendimiento destinados a baterías de vehículos eléctricos. La iniciativa busca impulsar una cadena de valor vinculada al coche eléctrico y reducir la exposición europea a proveedores externos.

¿Por qué la extracción de sepiolita enfrenta a Madrid con vecinos y ecologistas?

El principal conflicto está en la Laguna Grande de Ambroz, un antiguo espacio minero que acumuló agua durante los años en que la explotación permaneció inactiva. La Comunidad de Madrid plantea vaciarla para recuperar la actividad y argumenta que el lugar supone un riesgo, ya que tres personas han muerto ahogadas allí desde 2012.

Vecinos y organizaciones ecologistas sostienen, en cambio, que la laguna se ha convertido en un ecosistema de valor y cuestionan que el agua proceda únicamente del antiguo hueco minero. También alertan sobre el impacto en especies protegidas, como el avión zapador, y defienden convertir el entorno en una gran zona verde integrada en el Bosque Metropolitano.