Investigador descubre un escrito inédito de la Odisea de Homero dentro de una biblioteca holandesa: "Este pasaje, en cambio, es realmente divertido"

Este pasaje describe el momento en que Helios descubre que los hombres de Odiseo comieron su ganado sagrado. Foto: Universidad de Utrecht

Este pasaje describe el momento en que Helios descubre que los hombres de Odiseo comieron su ganado sagrado. Foto: Universidad de Utrecht

Un fragmento de una copia de la Odisea de Homero, de unos 1.700 años de antigüedad, fue identificado de manera fortuita en la colección de textos egipcios antiguos de la Biblioteca de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos. El pequeño pergamino, de apenas 6,6 por 7,7 centímetros, conserva parte del Libro 12 de la epopeya.

El hallazgo fue realizado por Mark de Kreij, investigador especializado en literatura griega y profesor de la Universidad de Radboud, mientras examinaba manuscritos paleocristianos adquiridos por la biblioteca de Utrecht a mediados del siglo XX.

Según un comunicado de la Universidad de Utrecht publicado el 14 de septiembre, De Kreij reconoció en el fragmento palabras pertenecientes al poema atribuido a Homero. Posteriormente, el investigador explicó a RTV Utrecht que el pasaje encontrado destaca precisamente por su contenido: "Hay muchas partes aburridas en la Odisea. Este pasaje, en cambio, es realmente divertido".

Un episodio marcado por la tragedia

Los versos conservados corresponden al momento en que Helios, dios del Sol, descubre que los compañeros de Odiseo han sacrificado y comido su ganado sagrado.

En el relato, Circe había advertido a Odiseo que evitara la isla de Trinacia, donde se encontraba el ganado de Helios. Sin embargo, después de atravesar los peligros de Escila y Caribdis, la tripulación llega al lugar.

La escasez de alimentos termina llevando a Euríloco y otros hombres a sacrificar los animales pese a la prohibición. Helios exige entonces a los demás dioses un castigo y Zeus destruye la embarcación, provocando la muerte de toda la tripulación salvo Odiseo.

El fragmento procede probablemente de un códice de pergamino elaborado en Egipto durante los siglos III o IV d. C., posiblemente en el oasis de Fayum. De acuerdo con la Universidad de Utrecht, solo se conocen alrededor de 30 fragmentos comparables.

Una edición antigua de bolsillo

En declaraciones a Dutch News, De Kreij planteó que el fragmento pudo sobrevivir durante tantos siglos porque habría pertenecido a una especie de edición compacta de la Odisea. Según esta hipótesis, las páginas que lo rodeaban pudieron protegerlo de su deterioro.

El investigador descubrió físicamente el fragmento en 2024, aunque su estudio forma parte de un trabajo más amplio sobre la colección grecorromana de Egipto conservada en Utrecht. Los resultados serán publicados próximamente en el libro 'Textos hieráticos, demóticos, griegos y coptos en la colección de la Universidad de Utrecht'.

El origen exacto del pergamino dentro de la colección sigue sin esclarecerse.