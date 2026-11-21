El ambicioso plan de Filipinas para entrar al negocio aeroespacial: ofrecer sus islas a Elon Musk para instalar plataformas de despegue de SpaceX La propuesta contempla aprovechar la rotación terrestre y las condiciones naturales del territorio para facilitar las operaciones.

Filipinas busca aprovechar su ubicación estratégica en el océano Pacífico para ingresar al negocio de los lanzamientos espaciales comerciales. El presidente Ferdinand Marcos Jr. confirmó que su Gobierno mantiene conversaciones con SpaceX, la empresa de Elon Musk, para explorar la posibilidad de establecer plataformas de despegue de cohetes en el archipiélago. La iniciativa contempla aprovechar las condiciones geográficas del país y atraer inversiones de la industria aeroespacial.

El proyecto también coincide con las declaraciones del embajador filipino en Estados Unidos, Jose Manuel Romualdez, quien aseguró que el empresario tiene un interés especial en el país y que visita sus territorios con frecuencia para analizar posibles proyectos. Según el diplomático, Musk estaría interesado en desarrollar una o dos islas, aunque todavía no se ha confirmado si estas tendrían relación directa con las instalaciones de SpaceX.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

¿Por qué Filipinas quiere convertirse en una base de lanzamiento para SpaceX?

Marcos Jr. explicó que su Gobierno pretende aprovechar la posición geográfica del archipiélago, situado en el borde occidental del océano Pacífico, para participar en una industria que hasta ahora no forma parte de sus principales actividades económicas.

"Estamos tratando de aprovechar nuestra ubicación geográfica para entrar en este negocio, ahora esperamos que Elon Musk acepte la propuesta", expresó el mandatario durante una rueda de prensa.

El presidente destacó que la localización de Filipinas también podría favorecer la seguridad de las operaciones. Según explicó, la rotación terrestre representa una ventaja para los lanzamientos hacia el este y, ante una eventual falla, los restos del cohete podrían terminar en el mar. "Si llegara a haber un problema, el cohete caería al mar", subrayó.

La propuesta no consiste en desarrollar un programa espacial propio ni competir con las grandes agencias internacionales. Marcos fue claro al explicar el alcance de la iniciativa: "No estamos tratando de ser la NASA ni de enviar a un hombre a la Luna o a Marte, lo que intentamos es entrar en el negocio de los sitios de lanzamiento".

¿Elon Musk planea desarrollar una o dos islas en el archipiélago?

El interés del empresario también fue mencionado por Jose Manuel Romualdez, embajador de Filipinas en Estados Unidos. El diplomático aseguró que Musk visita el país "discretamente y muy a menudo" para analizar terrenos y desarrollar posibles proyectos.

"El hombre más rico del mundo está realmente muy interesado en Filipinas, le encanta el país", afirmó Romualdez, quien también destacó el conocimiento que el empresario tiene sobre el archipiélago.

El embajador consideró que ese interés representa una señal positiva para la economía nacional. Sin embargo, no precisó cuáles serían las islas involucradas ni confirmó que exista una operación de compra.

Tampoco se ha establecido que esos posibles desarrollos estén vinculados con las plataformas de lanzamiento que el Gobierno filipino busca negociar con SpaceX. Por ahora, las conversaciones sobre las instalaciones aeroespaciales continúan sin un acuerdo definitivo.

¿Qué otros acontecimientos rodean los planes de SpaceX?

Las declaraciones sobre el posible proyecto en Filipinas se conocieron después de que SpaceX rechazara las denuncias relacionadas con la aparición de fragmentos en playas del norte de México. Los restos fueron vinculados con la explosión de un propulsor de Starship durante una prueba realizada la semana anterior. El incidente generó cuestionamientos sobre las consecuencias de las operaciones de la compañía en la región.

En paralelo, Musk viajó esta semana a Manila como parte de la delegación que acompañó al presidente estadounidense Donald Trump durante su visita oficial al país, que duró menos de 24 horas.

Su presencia coincidió con las conversaciones sobre las oportunidades que Filipinas busca abrir en el sector aeroespacial, aunque todavía no existe una confirmación de que SpaceX vaya a establecer allí sus futuras instalaciones.