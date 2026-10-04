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Dictan prisión preventiva contra exfiscal general de Bolivia acusado por EEUU de defender a "narcoterroristas"

Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia, enfrenta seis meses de prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas

El juez Juan Carlos Montalbán ordenó 180 días de reclusión para Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio
El juez Juan Carlos Montalbán ordenó 180 días de reclusión para Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén AparicioAFP
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Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia, recibió seis meses de prisión preventiva por una investigación que lo vincula con los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. La decisión fue adoptada por el juez Juan Carlos Montalbán después de una audiencia de medidas cautelares que se extendió por más de 14 horas.

El exjefe de la Fiscalía General del Estado permanece en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en El Alto, pese a que la resolución ordenó su traslado a la cárcel de Cantumarca, en Potosí. Su abogado, Jerjes Justiniano, presentó una apelación y sostuvo que la reubicación no puede ejecutarse mientras existan recursos pendientes.

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EE. UU. lo señaló por supuestos vínculos con el narcotráfico

La situación de Mariaca se agravó después de que Estados Unidos le retirara la visa junto con otros funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Washington los señaló por presunta corrupción y por acciones que, según su acusación, afectaban a gobiernos elegidos de forma democrática.

El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene además que el exfiscal tenía antecedentes de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El caso se remonta a julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz y Marset escapó de un operativo policial para capturarlo.

El nombre del uruguayo volvió a aparecer tras la difusión de un video en el que supuestamente identifica al exfiscal como su amigo. No obstante, la autenticidad de esas imágenes no fue confirmada.

La investigación también alcanza al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, al fiscal superior Martín Irusta y al mayor de Policía Rubén Aparicio. Los tres primeros funcionarios y el agente recibieron igualmente 6 meses de detención preventiva en distintos centros penitenciarios.

En paralelo, el Parlamento de Bolivia modificó la normativa para permitir la suspensión definitiva del fiscal general ante una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos con pena de cárcel. Tras la promulgación de la reforma por Rodrigo Paz, la Asamblea Legislativa destituyó a Mariaca y eligió a José Armando Urioste como titular interino de la Fiscalía General del Estado.

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Mariaca enfrenta otra audiencia por lavado de activos

Un segundo proceso judicial se instaló contra el exfuncionario por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La investigación está relacionada con el hallazgo de Bs 3,5 millones y cerca de 10.000 dólares dentro de una ambulancia que salió del domicilio de Mariaca luego de su aprehensión.

Esta nueva audiencia ocurrió un día después de la resolución por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Su defensa negó que el exfiscal haya tenido contacto personal o telefónico con Sebastián Marset o con sujetos de su entorno.

El caso también incluye a otras personas detenidas tras el operativo. Entre ellas figuran tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos señalados por intentar retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca ocultos en una ambulancia.

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