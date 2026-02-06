HOYSuscripcion LR Focus

Timothée Chalamet es captado saliendo de hotel con mujer y desata rumores de infidelidad a Kylie Jenner

El actor estrella de la película ‘Marty Supreme’ Timothé Chalamet enfrentaría problemas en su relación con la modelo Kylie Jenner tras las imágenes reveladas en las que se le ve con la actriz Anamaria Vartolomei. 

Timothée Chalamet fue nominado a Mejor Actor en los Oscar por su papel en 'Marty Supreme'. Foto: Composición LR/Instagram.
Timothée Chalamet vuelve a acaparar la atención mediática luego de que se difundieran fotografías y un video en los que aparece junto a la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei en París. Las imágenes, registradas en la capital francesa, generaron especulaciones en redes sociales sobre una posible crisis en su relación con Kylie Jenner, debido a que ambos fueron captados saliendo del mismo hotel.

El actor se encuentra actualmente en París como parte de la promoción de su más reciente película, ‘Marty Supreme’, proyecto que lo llevó a obtener una nominación al Oscar. En el material audiovisual que circula en plataformas digitales, se observa a Anamaria Vartolomei abandonando el hotel acompañada por Chalamet, lo que ha despertado el interés del público y de diversos medios internacionales.

¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner terminaron?

La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner ha sido objeto de constantes especulaciones en los últimos meses, debido a rumores de distanciamiento y supuestas crisis. Aunque ambos han optado por mantener su vida privada con discreción, en más de una ocasión aparecieron juntos en eventos públicos y alfombras rojas, lo que fue interpretado como una señal de que el romance continuaba.

Sin embargo, la reciente difusión de imágenes del actor en París, donde se encuentra por compromisos profesionales, volvió a reavivar las dudas sobre el estado actual de la relación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un pronunciamiento oficial sobre una posible ruptura, por lo que la situación de la pareja sigue siendo incierta y bajo la atención de los medios y seguidores.

¿Quién es Anamaria Vartolomei?

Anamaria Vartolomei es una actriz franco-rumana nacida en Bacău, Rumania, y criada en Francia, país donde se formó profesionalmente y desarrolló la mayor parte de su carrera artística. Su trayectoria se ha enfocado principalmente en el cine europeo, especialmente en producciones de autor e independientes, destacándose por interpretar personajes complejos y de fuerte carga dramática.

Su proyección internacional llegó en 2021 con L’Événement (Happening), dirigida por Audrey Diwan, película ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, donde su actuación fue ampliamente reconocida por la crítica. Tras ese éxito, amplió su carrera con producciones internacionales, incluyendo Mickey 17 (2025), dirigida por Bong Joon-ho, marcando así su ingreso a proyectos de gran escala en Hollywood, mientras mantiene un perfil mediático discreto fuera de la actuación.

