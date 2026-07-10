Un hábitat humano en el fondo del océano ya es funcional: se encuentra a 17 metros de profundidad y aloja hasta 4 personas
La estructura permitirá a científicos permanecer durante varios días bajo el agua para estudiar arrecifes de coral, el impacto del cambio climático y desarrollar nuevas herramientas submarinas.
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La empresa británica de ingeniería oceánica DEEP completó la instalación de su hábitat humano submarino Vanguard en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, en una iniciativa para apoyar la investigación submarina de larga duración y las operaciones tripuladas.
La infraestructura está instalada en el lecho marino, a una profundidad de 17 metros, y es el primer hábitat humano submarino en mar abierto construido en Estados Unidos. Aunque no es la primera vez que los humanos experimentan con la vida en las profundidades, sí es la primera vez que una empresa privada lo hace posible.
La vida dentro del hábitat sería similar al de una nave espacial. Foto: DEEP
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¿Cómo se construyó el hábitat para humanos bajo el mar?
La instalación consistió en colocar una base en el lecho marino, fijar el hábitat a esa base e instalar una boya de soporte en la superficie, sujeta mediante un cable. El módulo habitable mide 10,7 x 2,4 metros y está diseñado para alojar tripulaciones de hasta cuatro acuanautas en misiones de investigación de cinco días o más.
Los miembros de la tripulación pueden entrar y salir del buque a través de una escotilla. Foto: DEEP
La instalación se realizó con la RMG 400 de Resolve Marine, una barcaza de cubierta de línea de carga ABS de 50 metros equipada con una grúa de patas de corte plegable de 260 toneladas cortas. La embarcación está propulsada por un generador fijo a bordo y utiliza cabrestantes de amarre Skagit RB80, lo que permite maniobras precisas de elevación pesada durante la construcción en alta mar.
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El hábitat humano ya instalado en las profundidades
Una vez finalizada la instalación, DEEP comenzó las pruebas de aceptación en el mar y la puesta en marcha, pasos finales antes de que el hábitat reciba la clasificación de DNV. La sociedad de clasificación ha participado en todo el proceso de diseño y construcción, con supervisión técnica independiente, según informó la empresa.
El hábitat posee también una sala de estar para un entorno de vida productivo. Foto: DEEP
Tras la puesta en marcha, la empresa planea capacitar a los equipos de apoyo del hábitat antes de lanzar las primeras misiones de investigación en el arrecife de Tennessee.
'La instalación de Vanguard fue una operación marina meticulosamente planificada, con muchos elementos en juego, y la culminación de 18 meses de intensos esfuerzos de diseño, construcción y pruebas', declaró Norman Smith, director de tecnología de DEEP. 'El despliegue exitoso nos acerca a la posibilidad de una presencia humana continua en el océano y representa un gran avance en la misión de DEEP de integrar a los humanos en el medio acuático'.
Este lugar proporcionará una plataforma para que los científicos vivan y trabajen bajo el agua durante períodos prolongados, lo que permitirá una observación y una investigación continuas que serían difíciles de realizar mediante operaciones de buceo convencionales.
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Labores científicas en el océano
Según DEEP, se espera que las misiones iniciales apoyen la restauración de los arrecifes de coral, el monitoreo a largo plazo de la salud de los arrecifes y la calidad del agua, los estudios de impacto climático, la investigación en ecología marina, los estudios de fisiología humana, las pruebas de sensores submarinos y sistemas de muestreo, el entrenamiento de astronautas en entornos extremos y la divulgación educativa en vivo.
'Durante décadas, la NOAA ha apoyado el uso de hábitats submarinos como plataforma para revelar descubrimientos innovadores que sirvan de base para la gestión del santuario en el futuro', declaró Eddie Kertis, superintendente del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida. 'El despliegue de un nuevo hábitat submarino dentro del santuario crea oportunidades adicionales para la ciencia marina y se basa en la infraestructura de investigación, la gestión de recursos y nuestra larga colaboración con la comunidad científica'.