“El Miraflores que yo conocía no se parece en nada al de ahora”, sostiene candidato al distrito de Ahora Nación, el físico Ricardo Giesecke

Giesecke ha sido también ministro en el primer gobierno de Alberto Fujimori | La República

Giesecke ha sido también ministro en el primer gobierno de Alberto Fujimori | La República Carlos Felix

Ricardo Giesecke, físico y exfuncionario público, postula a la alcaldía de Miraflores por Ahora Nación. En esta entrevista con Elige Bien 2026, quien fuera ministro durante el primer gobierno de Alberto Fujimori y en el de Ollanta Humala habla sobre sus propuestas para regular el crecimiento inmobiliario, recuperar los espacios públicos y mejorar la seguridad y el transporte.

¿Por qué postular ahora a la alcaldía de Miraflores?

Porque no soy político. Entonces, a mí no me da absolutamente nada ser alcalde de Miraflores. Me parecería un orgullo, porque vivo en Miraflores hace por lo menos 60 años. Miraflores es lo conocido de siempre.

Es cierto que he estado en un montón de cargos. He estado en el Ministerio de Energía y Minas, he sido ministro, pero haciendo siempre las cosas que había que hacer. Por eso me conocían en diferentes gobiernos.

He trabajado con Alfonso Barrantes, he trabajado con Edmundo Montemayor, he trabajado con Alberto Andrade. En términos municipales, he trabajado con mucha gente. Pero estaba haciendo falta hacer algo por Miraflores.

El Miraflores que yo conocía no se parece en nada al de ahora. Yo creo que es una ciudad que necesita regulación en prácticamente todos los ámbitos.

- ¿A qué regulaciones se refiere?

- Yo diría que una de las cosas que se pueden aportar mejor es la regulación de la construcción. No es posible que, si usted tiene un terreno de 800 metros cuadrados, quiera hacer un edificio y pueda ocupar prácticamente los 800 metros cuadrados con la construcción de un edificio que requiere un área municipal.

Y el área verde que debería venir con la construcción de alguna cosa que va a ser para, de repente, 150 o 120 familias. Y lo peor de todo es que durante la construcción se usa la mitad de la pista de una cuadra completa. Es espacio público.

Me parece que la Municipalidad de Miraflores necesita regulación en un montón de cosas: tránsito, ornato, cultura, el goce de las playas. Necesita regulación.

La playa no es algo que solamente sea para los jóvenes. La gente mayor y los niños quieren pasear en la playa. ¿Y cómo hacemos? Está el funicular.

Yo he ido a mirar y resulta que la parte de abajo, donde el funicular aterriza en la playa, se come un espacio enorme de la poca playa que le queda a Miraflores. Y, además, el alcalde nos ha contado —yo lo he escuchado y la gente también— que van a ser cinco o seis líneas de funiculares para que esto fluya.

-¿Cuál es su propuesta sobre los funiculares? ¿Los continuaría de ser electo?

-No. Yo pienso que, afortunadamente, no va a tener mucho tiempo para poner muchas cosas más. Yo no sé si usted conoce Valparaíso, pero ahí la ciudad está arriba y la playa está abajo. Y toda la gente sube y baja permanentemente. ¿Cómo sube y baja? Con unos ascensores que tienen capacidad para 60 o 70 personas. Y bajan hasta la vereda de abajo. Hasta puede entrar un anciano en silla de ruedas.

- ¿Usted propone ascensores en la Costa Verde?

- Por ejemplo. Falta hacer un estudio, falta saber que efectivamente se puede y que existe la posibilidad de hacerlo allí.

- ¿Plantea revisar los parámetros de altura y zonificación?

- Yo planteo revisar. Creo que parte de la seguridad ciudadana no es solamente que le roben a uno. Parte de la seguridad ciudadana es dónde vive uno y con qué garantías vive ahí. En un sitio que es Perú, todo Perú está en el cinturón de fuego. Hay hartos temblores y derrumbes. Y tenemos los ejemplos rapiditos de Venezuela y de Colombia.

¿Será que se están aplicando sistemas y normas conocidas, normas que impliquen resistencia a sismos y que sean de verdad aplicadas? Se tiene que chequear eso. Yo creo que el miraflorino necesita saber que el edificio en el que va a invertir su plata, porque no son baratos esos departamentos, tiene garantía de calidad.

Usted llega a Miraflores: son 500.000 visitantes a Miraflores todos los días. Visitantes, trabajadores, gente que va por los pequeños negocios. Estamos hablando del tránsito también.

- ¿Propone activar los baños públicos?

- No. Todo servicio de cafetería, restaurante, lo que fuera, que da servicio al público, tiene que tener la disponibilidad de un baño para que entre cualquier persona.

-También concentra actividades culturales y turismo.

- Sí, pero últimamente en los plantones habíamos dicho que ya no vamos a llamar Miraflores, sino «Miratierra».

Porque gran parte de las áreas están muy maltratadas desde el punto de vista de la jardinería. Hay jardineros muy buenos que ya no están. Entonces se contrata una empresa de jardinería y ya no entienden y solamente toman por partes.

Hay un tema: la limpieza pública. La municipalidad tomó bajo sus riendas todo, pero usted sabe que las municipalidades no tienen una estructura empresarial.

- ¿Cómo enfrentaría la inseguridad?

- Primero, nosotros tenemos un trato directo con Harvy Colchado, que es de Ahora Nación.

- Los vecinos también reclaman estacionamientos.

¿Qué hacemos, un edificio de 20 pisos para carros? Eso no tiene ningún sentido.

Atengámonos a las consecuencias y caminemos, usemos la bicicleta, usemos el transporte.

Y, por supuesto, también estamos planteando transporte intradistrital para las personas de la tercera edad y los niños.

- ¿Por qué debería votar por usted un vecino indeciso?

-Porque los vecinos se quejan de este alcalde y del anterior, todos. Pero vamos a seguir votando por los mismos. Es un contrasentido.

Y es que no conocen, no saben. Ven Ahora Nación y algunos se les ocurre decir: «¡Ah, rojo!». Oigan, no. Rojo está pintado ahí. Yo de rojo no tengo nada.

He trabajado, ya le digo, con todos los alcaldes que usted se puede imaginar y con todas las autoridades. He trabajado con Alberto Fujimori. Después cambiaron las cosas, pero mucho después. Entonces, sí creo que se pueden hacer muchas cosas muy buenas en Miraflores.

- ¿Cómo garantizaría la participación vecinal?

- Aquí esto tiene que ser un cabildo abierto bimensual.