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CPJ pide la liberación de Luis Galeano, periodista nicaragüense perseguido por el régimen de Daniel Ortega y detenido por ICE en Florida

El comunicador, director del programa Café con Voz, permanece en el centro correccional Baker y tiene una audiencia programada para el 2 de octubre.

Galeano, director del programa Café con Voz, vive en el exilio desde 2018 debido a la represión del Gobierno de Nicaragua contra medios independientes.
Galeano, director del programa Café con Voz, vive en el exilio desde 2018 debido a la represión del Gobierno de Nicaragua contra medios independientes. | Foto: Café con Voz
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El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades migratorias de Estados Unidos la liberación del periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por agentes de ICE en Florida. El comunicador fue intervenido el 14 de septiembre en Orlando, mientras conducía para Uber.

Galeano es director del programa radial y digital Café con Voz y vive en el exilio desde 2018, tras salir de Nicaragua en medio de la represión contra medios independientes. Según el CPJ, actualmente permanece detenido en Florida y tiene una audiencia programada para el 2 de octubre.

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¿Cómo fue detenido Luis Galeano por agentes de ICE?

Según relató su esposa, Deykel Santamaría, Galeano fue detenido mientras trabajaba como conductor de Uber en Orlando. Durante su traslado a una estación policial, logró comunicarse con ella para pedirle que contactara a su abogado y avisara a otros periodistas sobre lo ocurrido.

El periodista permanece recluido en el centro correccional Baker, en Sanderson, Florida, de acuerdo con información citada por el CPJ del medio nicaragüense La Prensa.

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Luis Galeano salió de Nicaragua en 2018 y continuó su trabajo en el exilio

Galeano abandonó Nicaragua en 2018, en un contexto de represión de Daniel Ortega contra medios independientes. Desde entonces, continuó dirigiendo Café con Voz desde el exilio y mantuvo su actividad periodística fuera del país.

En febrero de 2023, el periodista fue incluido entre los 94 nicaragüenses a quienes el régimen de Ortega retiró la nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes. El CPJ señala que la crisis de libertad de prensa en Nicaragua ha llevado al exilio a unos 268 periodistas, muchos de ellos establecidos en Costa Rica.

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