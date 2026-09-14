Lawrence Wong, el líder político mejor pagado del mundo: supera el monto oficial de presidentes de Estados Unidos y más

La actualización de los salarios ministeriales es la primera en 15 años y busca atraer a profesionales cualificados a la política. Foto: AFP.

La actualización de los salarios ministeriales es la primera en 15 años y busca atraer a profesionales cualificados a la política. Foto: AFP.

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El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, pasará a recibir 3,60 millones de dólares singapurenses al año —unos US$2,80 millones— tras la primera actualización de los salarios ministeriales en 15 años. El incremento, cercano al 64%, mantendrá al mandatario como el líder político electo mejor remunerado del mundo.

La decisión fue anunciada por Wong ante el Parlamento y contempla una revisión del esquema salarial vigente desde 2012. El salario de referencia para un ministro de la categoría inicial, conocida como MR4, subirá de 1,1 millones a 1,80 millones de dólares singapurenses.

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El Gobierno sostiene que la medida busca evitar que las remuneraciones se conviertan en un obstáculo para que profesionales altamente calificados abandonen sus carreras y entren en política. El líder explicó que los salarios del sector privado, el servicio civil y el Poder Judicial aumentaron desde la última revisión, mientras que los de los políticos permanecieron congelados.

El primer ministro añadió: "En general, creo que esto nos dará a mí y a los futuros primeros ministros una mejor oportunidad de persuadir a singapurenses capaces para que den un paso al frente y de construir el equipo más fuerte posible para Singapur".

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Wong seguirá muy por encima de otros líderes

Con el nuevo esquema, la distancia respecto de otros mandatarios será considerable. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, aparece como uno de los líderes con mayor remuneración, con unos US$719.000 anuales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, percibe US$400.000, mientras que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, recibe alrededor de US$314.000. El australiano Anthony Albanese obtiene cerca de US$408.000 y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, unos US$297.000.

En Europa, el presidente de Suiza percibe alrededor de US$600.000, mientras que Emmanuel Macron, presidente de Francia, cobra aproximadamente 142.000 euros brutos al año.

Un aumento que no llegará de inmediato

La modificación no significa que los ministros comiencen a recibir automáticamente el nuevo salario completo. A partir del 15 de octubre, tendrán un ajuste puntual de hasta el 9%, dependiendo de sus circunstancias individuales y desempeño.

El esquema también contempla componentes vinculados a los resultados del país, entre ellos la tasa de desempleo, el crecimiento de los ingresos y la evolución del producto interno bruto.

Wong, por su parte, anunció que donará durante cinco años a organizaciones benéficas el incremento correspondiente a su propio salario.

El sistema de remuneraciones singapurense toma como referencia los ingresos de los 1.000 ciudadanos con mayores salarios y aplica posteriormente un descuento del 40% para reflejar el principio de servicio público. El Gobierno lo define como un modelo de sueldo limpio, sin beneficios personales adicionales ni pagos derivados de la acumulación de cargos.