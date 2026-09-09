Amanda Miguel: “A muchos poderosos no les conviene que el artista hable”

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Amanda Miguel repasa las canciones que tiene en YouTube y en Spotify. También las versiones de sus baladas que suenan en discotecas. “Hay un remix padrísimo de Así no te amará jamás. Yo tengo un público joven, entonces, pienso que empezaron a escuchar mi música con sus padres. Hasta tengo niños me siguen”, nos dice por teléfono.

La cantante y compositora argentina se presentará el 21 de noviembre en Lima como parte de una gira que coincide con la producción del segundo volumen de su disco Yo soy, un homenaje a la música latinoamericana. Uno de los sencillos es Me haces bien de Jorge Drexler y lo grabó junto con su nieto Lucca, de 4 años. “Es una canción que la veníamos sonando en la camioneta mientras íbamos rumbo a la escuela y el niño empezó a cantar naturalmente”.

-En Yo soy incluyó su versión de Todo cambia de Mercedes Sosa. ¿A qué responde la creación de este disco, que es también muy ambicioso?

Esa música me hace pensar, son letras que me hacen crecer. Es música simple, con letras intensamente reflexivas, inteligentes, que hacen que la vida tenga un valor que es el que realmente tiene. A veces a la vida se le da un valor que no tiene, con otras cosas, con zapatos, con bolsas y con ropa. Que también es importante, yo no digo que esté mal, porque uno tiene que verse bien, ¿no? Pero no deberíamos perder el valor de lo importante.

-Ahora la música puede seguir tendencias y se hace mucho uso de la tecnología. ¿Cómo vivió esta revolución?

Es como si les vale madres, como dicen los mexicanos (sonríe). No, pero mira, de alguna manera no vale madres; si la música de ahora te lleva por lugares y si te dejas, pues te metes en problemas, ¿verdad? Porque la vida es hermosa y tiene mucho sentido, pero también la puedes llevar para cualquier lado. Y la música es eso también. La música te da el pie para cualquier cosa, si tú quieres.

¿Usted diría que ha sido libre de crear la música que quería o en algún momento ha tenido alguna imposición?

No, no, no. Yo soy una mujer afortunadamente agradecida, por un lado, libre, por el otro. De chica, pues obviamente mis padres me tenían bien controlada, de adolescente también. Hasta que llegó una edad en la que yo me liberé completamente. Yo siempre fui una mujer muy liberal en el aspecto de que no me gusta que me manden o que me hagan pensar como piensa otro. Yo tengo mi propia visión de lo que quiero y de lo que pienso, de la vida, y sin molestar a nadie, sin hacer sentir mal a nadie, también decidí por mí misma.

Es decir, hizo la música que quiso. No aceptó imposiciones.

No, nunca acepté. Yo en los ochenta con mi marido, Diego Verdaguer, cuando nos dijeron que gastábamos mucho y no sé qué, que éramos muy gastalones, él y yo, que siempre queríamos hacer una música con unos discos carísimos y videos carísimos y todo, al final nos salimos de la compañía. La compañía nos dijo: “Bueno, ustedes produzcan, hagan lo que ustedes quieran, y nosotros se lo distribuimos”. Y así fue que nosotros fuimos de los primeros que abrieron su propio sello (Diam Music), desde los ochentas. Todavía hay artistas que apenas van pensando en cómo abrir su sello, pero nosotros llegamos con un poco de ventaja con eso, porque realmente hicimos muchas cosas.

-¿Y es por eso que lanza este disco homenaje?

Es un disco que es completo exactamente, la continuación del primero. Yo empecé a grabar la música latinoamericana después que perdí a mi esposo, porque empecé a escuchar más música de Argentina y me enamoré. Empecé a escuchar el folclore, empecé a escuchar a Mercedes Sosa, a escuchar La Cigarra, a escuchar León Gieco, Piero, muchos artistas que admiro y amo. Son canciones que han formado parte de toda Latinoamérica.

-Ahora que menciona a Latinoamérica. Mercedes Sosa fue una gran artista, pero también se pronunció y fue perseguida.

Sí, bueno, siempre que uno dice las verdades, las verdades que a veces ofenden, y te agarran para eso, ¿viste? Porque si estás diciendo una realidad, ofende. Los artistas que hablan de política, muy bien que digamos, no les va. Por eso es mejor mantenerse uno en la raya. Pues yo soy músico. Tengo mis propias opiniones y no las comparto porque mucha gente va a decir: "¡Ay, esta señora está loca!". Entonces, es mejor que no sepan nada y punto, se acabó. Cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? De alguna manera es una lástima porque el artista tiene peso, ¿sabes? Pero a muchos poderosos no les conviene que el artista hable.

¿Usted no ha opinado directamente para protegerse?

Sí. Y al final todo se sabe. Entonces, sí se tarda y toma más tiempo y todo lo demás, pero la vida es maravillosa porque la verdad nunca se puede disfrazar.