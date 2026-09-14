Reina Mundial del Banano 2026: candidatas, fecha, hora y dónde ver la final del certamen de belleza en Ecuador

En la edición anterior del Reina Mundial del Banano la ganadora fue la representante de España. Foto: Facebook.

En la edición anterior del Reina Mundial del Banano la ganadora fue la representante de España. Foto: Facebook.

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La Reina Mundial del Banano 2026 es un certamen internacional de belleza que reúne a representantes de países vinculados con la producción, exportación y consumo de banano. La competencia forma parte de las actividades de la Feria Mundial del Banano y tiene como sede a Machala, ciudad de la provincia de El Oro en Ecuador conocida como la capital bananera del mundo.

La edición 2026 reúne a 20 candidatas de América, Europa y Asia, quienes cumplen una agenda de actividades culturales, turísticas y relacionadas con la actividad bananera antes de la gran final. La coronación se realizará el viernes 18 de septiembre en el parque Zoila Ugarte de Landívar, en Machala, donde la española Alba Saura entregará la corona a su sucesora.

¿A qué hora y dónde ver el certamen Reina Mundial del Banano 2026?

La gran final de la Reina Mundial del Banano 2026 está programada para el viernes 18 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora de Ecuador y Perú). El evento tendrá como escenario el parque Zoila Ugarte de Landívar, en Machala, y allí se conocerá a la nueva soberana del certamen internacional.

La gala podrá verse en vivo por Gamavisión y VitoTVO, de acuerdo con la información difundida por la organización. Además, la transmisión estará disponible a través del canal de YouTube de Reina Mundial del Banano, por lo que los seguidores del concurso podrán seguir la elección desde internet.

Lista de candidatas a Reina Mundial del Banano 2026

En total son 20 candidatas las que competirán por la corona de Reina Mundial del Banano 202seis. La lista está integrada por representantes de Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Francia, Hong Kong, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza y Venezuela.

Las candidatas anunciadas para esta edición son:

Bélgica: Ellen Van Den Noortgaete

Bolivia: Verónica Alba Ruiz

Brasil: Jamille Victoria Beretta

Canadá: Brianna Christopher

Colombia: Luisa Trujillo Reina

Costa Rica: Amanda Ureña Zúñiga

Ecuador: Doménica Maely Cuenca

Estados Unidos: Melanie Rego

El Salvador: Melanie Nicole Cortéz

Francia: Ouadja Medina

Hong Kong: Beata Yue Zhang

Honduras: Nory Belén Lobo

México: Alejandra Correa Rodríguez

Nicaragua: Dara Jossmara Castillo

Paraguay: Natalia Daniela Duarte

Perú: Leiya Lee López Briones

Puerto Rico: Karina Bonilla Crespo

República Dominicana: Bibeybi Báez

Suiza: Vanessa Williams

Venezuela: Deilymar Gomez

Entre las participantes destaca la representante de Ecuador, Doménica Maely Cuenca, actual Reina de El Oro, quien competirá como anfitriona por la corona internacional. La ganadora sucederá a Alba Saura, de España, soberana de la edición 2025.