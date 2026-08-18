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Asesor del presidente Rodrigo Paz es detenido en Bolivia tras denuncia de su expareja por un presunto intento de feminicidio

Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por una investigación de presunta tentativa de feminicidio, ganó notoriedad como estratega digital de la derecha latinoamericana tras trabajar en campañas vinculadas a Javier Milei y Jair Bolsonaro.

La expareja de Fernando Cerimedo sobrevivió a un ataque de sicarios en Santa Cruz y señaló al consultor político como responsable
La expareja de Fernando Cerimedo sobrevivió a un ataque de sicarios en Santa Cruz y señaló al consultor político como responsable | composición LR/AFP/Instagram
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La policía de Bolivia detuvo este martes al consultor político argentino Fernando Cerimedo en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. La detención se produjo horas después de que su expareja, la abogada Nadia Beller, sobreviviera a un ataque de sicarios frente a un hotel de esa ciudad. Dos hombres disfrazados de repartidores de comida a domicilio le dispararon en tres oportunidades y le robaron el celular y la cartera antes de huir. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó en conferencia de prensa que Cerimedo, asesor del jefe de Estado Rodrigo Paz, es investigado por presunta tentativa de feminicidio y que la Fiscalía pedirá su detención preventiva por riesgo de fuga y obstaculización de la indagación.

Beller, que se recupera en una clínica privada de Santa Cruz, habló desde su cama de hospital con la televisora local DTV y apuntó directamente contra su expareja. "Claramente él quería deshacerse de mí", afirmó. Reveló además que estaba embarazada de cuatro semanas de Cerimedo y que lo acusó de haberla intentado ahorcar en dos ocasiones anteriores desde que comenzaron su relación, a finales de 2025. También relató que fue atraída al hotel a través de un mensaje anónimo con la promesa de recibir pruebas sobre una supuesta denuncia contra el exmandatario izquierdista Evo Morales.

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Las acusaciones de corrupción que salpican al gobierno

Beller no se limitó a señalar a Cerimedo por el ataque. Desde la clínica, denunció haber sido testigo directa de presuntos actos de corrupción vinculados al gobierno de Rodrigo Paz. Citó irregularidades relacionadas con el manejo estatal de combustibles y con contrataciones públicas de seguros, y afirmó haber trabajado con el Ejecutivo para revisar proyectos legales. "Fui testigo por mi relación con Fernando Cerimedo de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz", señaló, antes de pedir protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También involucró a Natalia Basil, exesposa de Cerimedo, a quien acusó de filtrar audios vinculados a la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (Andis) y de poseer empresas de oro e hidrocarburos con negocios en Bolivia. El fiscal general Mariaca aclaró que esas denuncias de corrupción "tendrán que ser valoradas" por magistrados en un proceso separado.

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Vicepresidente Lara exige que "caiga quien caiga" ante la Justicia

El vicepresidente boliviano Edman Lara, expolicía que mantiene una relación tensa con Paz desde la primera vuelta electoral, salió a hablar públicamente y señaló a Cerimedo como "el principal sospechoso" del atentado. En una conferencia de prensa, respaldó la actuación policial y lanzó una advertencia directa al presidente: "El Gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga, la Justicia tiene que actuar con toda fuerza".

Lara también fue explícito sobre el vínculo entre el mandatario y el detenido: "El señor Fernando Cerimedo debe someterse al proceso y responder ante la justicia y no tener ningún privilegio, aunque sea el asesor principal de Rodrigo Paz". El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había dicho antes que "nadie está por encima de la ley" y pedido una investigación rigurosa, pero sin mencionar a Cerimedo por su nombre.

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Cerimedo, el consultor detrás de Milei, Bolsonaro y Paz

Fernando Cerimedo es una figura central en el ecosistema de la comunicación digital de la derecha latinoamericana. Cofundó el medio online La Derecha Diario junto al español Javier Negre y fue uno de los artífices de la campaña en redes sociales que llevó a Javier Milei a la presidencia de Argentina. También fue señalado como uno de los promotores de la teoría del fraude electoral que impulsó Jair Bolsonaro tras perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, acusaciones que él mismo rechazó, calificando de difamación. Creó además su propia empresa de publicidad y marketing llamada Numen, con oficinas en varios países de la región.

Su vínculo con el gobierno de Paz fue reconocido por el propio Ejecutivo, aunque siempre con matices. El entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo en una entrevista televisiva que Cerimedo era "asesor del presidente, trabaja directamente con él. No le paga el Estado boliviano, no tiene una oficina, no tiene un estacionamiento. Es un asesor externo del presidente". En Brasil, Cerimedo ya había sido investigado por una supuesta participación en una milicia digital para desconocer la victoria electoral de Lula, cargos que también negó.

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