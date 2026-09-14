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De la Espriella anuncia que permitirá ingreso de la Policía a universidades y advierte que autonomía no está por encima del orden

El anuncio del mandatario colombiano recibió críticas por atentar contra la autonomía universitaria, destacando la necesidad de diálogo y educación de calidad.

Abelardo de la Espriella dijo que la autonomía universitaria no convierte los campus en territorios fuera de la Constitución
Abelardo de la Espriella dijo que la autonomía universitaria no convierte los campus en territorios fuera de la Constitución | AFP
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que permitirá el ingreso de la Policía Nacional a las universidades públicas cuando existan hechos de violencia, vandalismo, terrorismo urbano o alteraciones graves del orden. El mandatario advirtió que la autonomía universitaria no está por encima de la Constitución, la ley ni la autoridad legítima del Estado.

La medida contempla un protocolo nacional para diferenciar la protesta pacífica de conductas delictivas. De la Espriella sostuvo que las manifestaciones dentro de la ley serán respetadas, pero que no tendrán esa consideración los ataques contra civiles o integrantes de la Fuerza Pública, la destrucción de infraestructura ni la preparación de acciones violentas desde los campus universitarios.

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Rector de la Nacional pide priorizar la inteligencia

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, afirmó que autonomía y seguridad pueden coexistir. En diálogo con La FM, señaló que después de la pandemia la institución llegó a registrar hasta dos disturbios y dos actividades violentas por semana.

Peña explicó que el problema requiere inteligencia antes que acciones preventivas. Según el rector, un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía permitió en noviembre del año pasado capturar a 11 personas que, de acuerdo con su versión, no pertenecían a la universidad y tenían relación con los disturbios.

“La autonomía universitaria no debe competir con la seguridad en los campus”, afirmó. También precisó que las universidades públicas tienen límites y que la Policía puede entrar ante delitos graves, como un acto terrorista, una persona gravemente herida o una infracción en curso. “Las universidades públicas son autónomas, pero no son soberanas; no son un Estado fuera del Estado”, declaró.

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Cuestionan anuncio sobre autonomía universitaria

El anuncio recibió críticas de Jaime Raúl Salamanca, congresista de Boyacá y exlíder estudiantil de la UPTC. El representante defendió la autonomía universitaria y pidió priorizar la concertación.

“La autonomía universitaria se defiende. Provocar a los jóvenes no es de un buen líder. Diálogo y educación de calidad. Eso es lo que se necesita en este país con la juventud universitaria”, expresó Salamanca, quien añadió que permanecerán atentos a las decisiones del Gobierno.

Peña, por su parte, explicó que ya existen situaciones en las que agentes estatales ingresan a los campus, como revisiones de equipos antiexplosivos ante dispositivos sospechosos o investigaciones de la Fiscalía y la Policía por hechos concretos. Sin embargo, sostuvo que una entrada preventiva ante una protesta pacífica no resulta posible.

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De la Espriella defiende su política de seguridad y mano dura

El anuncio sobre las universidades se suma a la ofensiva de seguridad del mandatario. De la Espriella anunció que impondrá una impugnación contra las decisiones judiciales que bloquean su política de mano dura enfocada al crimen, tras tres fallos en su contra en el último mes. "Las decisiones judiciales se respetan, y las órdenes vigentes se cumplen, pero eso no significa renunciar a controvertirlas", declaró en una alocución.

En el último mes, distintos jueces ordenaron al Gobierno suspender los bombardeos si hay información de presencia de menores, retirar videos de cadáveres de redes y frenar pruebas de aspersión aérea de narcocultivos.

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