Ángel Fernández reveló en 'Magaly TV, la firme' que ambos se quedaron con sus cosas tras la ruptura y no entendió el origen de la deuda mencionada. Foto: Instagram

Ángel Fernández reveló en 'Magaly TV, la firme' que ambos se quedaron con sus cosas tras la ruptura y no entendió el origen de la deuda mencionada. Foto: Instagram

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Ángel Fernández dejó mal parada a Yiddá Eslava cuando reveló en el programa de Magaly Medina que ella lo ilusionó y luego lo terminó sin una buena justificación. Luego, la que salió a hablar fue Mayra, la mejor amiga de la actriz. La joven aseguró que el fotógrafo le quedó debiendo S/ 6000 a la ex de Julián Zucchi y hasta lo acusó de llevar una cama y un televisor que la cineasta compró.

"¿Por qué no declara que le debe plata a Yiddá? Le debe 6000 soles. ¿Por qué no declara eso? No entiendo. Se llevó la cama y la tele que Yiddá compró cuando terminaron. Se quiso llevar la refri, pero dijimos: ‘la refri ya no’. No entiendo por qué se hace la víctima. Le debe plata encima", manifestó Mayra en 'Sin más que decir' el pasado viernes cuatro de septiembre.

Ángel Fernández niega acusaciones de la amiga de Yiddá Eslava

Ante las acusaciones de la mejor amiga de Yiddá Eslava, el fotógrafo peruano aseguró que nada de lo que dijeron en 'Sin más que decir' es verdadero. "No, eso es totalmente falso. No le debo nada", manifestó Ángel Fernández para ‘Magaly TV, la firme’, el pasado lunes 7 de septiembre.

Luego, Ángel Fernández reveló que cuando Yiddá Eslava decidió terminar la relación, él solo se quedó con sus pertenencias. "Cada uno compró sus cosas, así que cuando nos separamos, cada uno tiene sus cosas", añadió.

Finalmente, el comunicador audiovisual admitió que sí ha trabajado para la empresa de Yiddá Eslava, pero indicó que nunca le dijo que le dé dinero. "No sé de dónde saca lo de 6.000 soles, porque yo he trabajado y nunca le he pedido ni un sol prestado", concluyó para el programa de Magaly Medina, quien le aconsejó que debería quedarse callado porque pareciera que le duele más el haberse quedado sin trabajo que la misma ruptura.