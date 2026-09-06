Comisión de Defensa del Senado invita a Rafael Belaunde y César Astudillo para responder por inseguirdad ciudadana

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La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado citó al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y al ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, para este lunes 7 de setiembre. Ambos funcionarios acudirán a la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo en el marco de la segunda sesión no ordinaria del grupo de trabajo.

El objetivo declarado por la comisión es recibir el diagnóstico y la proyección de trabajo de cada sector. En el caso de Astudillo, además, se le pidió un informe específico sobre inseguridad ciudadana.

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La sesión se dividió en dos bloques. Belaúnde fue citado a las 2:00 p.m. para exponer el estado actual y los planes de su cartera. Astudillo, en cambio, expondrá desde las 4:00 p.m.

En su caso, la comisión pidió información puntual sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país. También deberá detallar las acciones que viene tomando el Ministerio del Interior para combatir la delincuencia.

Los dos ministros llegan a esta cita con procesos de fiscalización abiertos en el Congreso. Tanto Belaúnde como Astudillo enfrentan mociones de interpelación presentadas por distintas bancadas.

Mociones para citar a los ministros ya circulan en ambas cámaras

La sesión de la Comisión de Defensa del Senado no es el único frente en el que los ministros de Interior y Defensa deberán rendir cuentas. En Cámara de Diputados y en el Senado se presentaron, en los últimos días, mociones independientes que buscan traerlos ante el pleno de cada cámara.

Todas comparten un mismo eje: exigir explicaciones sobre el avance de la criminalidad y las medidas que el Ejecutivo tiene previstas para contenerla.

En la Cámara de Diputados se registraron dos pedidos. La diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, presentó el 1 de setiembre la moción donde pidió invitar con carácter de urgencia al ministro del Interior para que informe ante el pleno sobre las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad ciudadana.

Días antes, el 31 de agosto, la diputada Catherin Palomino, también de Juntos por el Perú, presentó la misma iniciativa. Su pedido fue más amplio: convocar al presidente del Consejo de Ministros junto con los titulares de Interior y Defensa para que rindan cuentas sobre el deterioro de la seguridad y la expansión del crimen organizado en el país.

En el Senado, la moción llegó desde otra bancada. La senadora Ruth Luque Ibarra, de Ahora Nación, presentó el 2 de setiembre la misma solicitud pidiendo que César Astudillo y Rafael Belaúnde concurran al pleno del Senado para explicar la estrategia del Estado contra la criminalidad organizada, así como las acciones que el gobierno ya puso en marcha.

Las tres mociones comparten el mismo estado: están para ser vistas por la Junta de Portavoces. Eso significa que ninguna fue debatida ni votada todavía. Antes de llegar al pleno, cada bancada debe fijar postura sobre si le da paso. Mientras eso ocurre, la cita en la Comisión de Defensa del Senado, prevista para este lunes, se perfila como el primer espacio en el que ambos ministros deberán responder frente al Congreso.