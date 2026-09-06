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Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente europeo y sudamericano.

Juventus, Barcelona y Alianza Lima juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/FC Barcelona/Liga 1/composición LR
Juventus, Barcelona y Alianza Lima juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/FC Barcelona/Liga 1/composición LR
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Los partidos de este domingo 6 de septiembre resaltan los encuentros en el Torneo Clausura de Perú, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y los campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este domingo finaliza la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 con grandes encuentros: Sporting Cristal vs Los Chankas, Deportivo Garcilaso vs Grau, Juan Pablo II vs Alianza Lima y Melgar vs ADT. Mientras que en Europa, resaltan los encuentros en campeonatos como LaLiga, Ligue 1 y Serie A.

PUEDES VER: Greta Martinelli, voleibolista argentina de Rebaza Acosta, sobre el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Te lanza a la fama"

lr.pe

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

  • Sporting Cristal vs Los Chankas
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Juan Pablo II vs Alianza Lima
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Melgar vs ADT
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Alianza Huánuco vs Minas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Unión Comercio vs San Martín
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Defensores vs Flamengo FBC
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Alianza Lima vs Atlético Andahuaylas
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Valencia vs Barcelona
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Alavés vs Osasuna
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Málaga vs Levante
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Espanyol vs Sevilla
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Troyes vs Estrasburgo
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Angers vs Stade Rennais
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Marsella vs Paris FC
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Frosinone vs Venezia
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Parma vs Monza
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Bologna vs Sassuolo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Juventus vs AC Milan
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
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