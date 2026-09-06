Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente europeo y sudamericano.
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Los partidos de este domingo 6 de septiembre resaltan los encuentros en el Torneo Clausura de Perú, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y los campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este domingo finaliza la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 con grandes encuentros: Sporting Cristal vs Los Chankas, Deportivo Garcilaso vs Grau, Juan Pablo II vs Alianza Lima y Melgar vs ADT. Mientras que en Europa, resaltan los encuentros en campeonatos como LaLiga, Ligue 1 y Serie A.
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Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs Alianza Lima
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs ADT
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Alianza Huánuco vs Minas
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Unión Comercio vs San Martín
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Defensores vs Flamengo FBC
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Alianza Lima vs Atlético Andahuaylas
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de LaLiga de España HOY
- Valencia vs Barcelona
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: DSports
- Alavés vs Osasuna
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Málaga vs Levante
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Espanyol vs Sevilla
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Troyes vs Estrasburgo
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Angers vs Stade Rennais
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Marsella vs Paris FC
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Frosinone vs Venezia
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Parma vs Monza
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bologna vs Sassuolo
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Juventus vs AC Milan
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN