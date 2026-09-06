Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este domingo 6 de septiembre resaltan los encuentros en el Torneo Clausura de Perú, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y los campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este domingo finaliza la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 con grandes encuentros: Sporting Cristal vs Los Chankas, Deportivo Garcilaso vs Grau, Juan Pablo II vs Alianza Lima y Melgar vs ADT. Mientras que en Europa, resaltan los encuentros en campeonatos como LaLiga, Ligue 1 y Serie A.

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

Sporting Cristal vs Los Chankas

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Hora: 1.30 p. m.

Canal: L1 Max

Juan Pablo II vs Alianza Lima

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Melgar vs ADT

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Alianza Huánuco vs Minas

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Unión Comercio vs San Martín

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Defensores vs Flamengo FBC

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Alianza Lima vs Atlético Andahuaylas

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

Valencia vs Barcelona

Hora: 9.15 a. m.

Canal: DSports

Alavés vs Osasuna

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DSports

Málaga vs Levante

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Espanyol vs Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Troyes vs Estrasburgo

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Angers vs Stade Rennais

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Marsella vs Paris FC

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY