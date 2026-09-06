Harvey Colchado presenta proyecto de ley para cambiar norma que mantiene a Óscar Arriola como jefe de la PNP

Harvey Colchado ha criticado la gestión de Óscar Arriola como jefe de la PNP | Composición: LR.

Harvey Colchado ha criticado la gestión de Óscar Arriola como jefe de la PNP | Composición: LR.

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Harvey Colchado, diputado por Ahora Nación y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), presentó un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo N.° 1267, conocido como Ley de la Policía Nacional del Perú. La norma establece que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) debe permanecer dos años en el cargo. Debido a esta disposición, se ha señalado que Óscar Arriola, actual jefe policial, no puede dejar el puesto.

La iniciativa legislativa busca modificar el artículo 8 de la mencionada ley para establecer que el jefe de la PNP pueda ser cesado en caso de incumplir sus funciones o mostrar graves deficiencias en su eficacia como máxima autoridad policial.

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Este es el tercer proyecto de ley presentado con el objetivo de modificar la norma para que Arriola pueda ser retirado de su cargo como jefe de la Policía. Anteriormente, las diputadas Catherin Palomino y Analí Márquez —ambas de Juntos por el Perú— presentaron iniciativas que plantean modificaciones similares a la misma ley, con el propósito de que cualquier jefe policial pueda ser cesado si no demuestra la efectividad necesaria en el cargo.

En el Congreso de la República, grupos como Ahora Nación y Renovación Popular han pedido expresamente que el general Arriola dé un paso al costado. Esta demanda se ha intensificado desde el ataque ocurrido en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas.

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Harvey Colchado critica a Arriola: "Ha fracasado, tiene que ser relevado ya"

El diputado Colchado ya había hecho públicas sus críticas a la gestión policial de Óscar Arriola. El exjefe de la Diviac sostuvo que Arriola no ha podido mostrar indicios de un plan aceptable para combatir la delincuencia a nivel nacional.

“¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No existe, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. Al ministro del Interior, decirle que no se deje engañar. Tiene que viajar y visitar la División de Investigación de Extorsiones, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho, donde hay el mayor número de asesinatos; la Depincri Comas, que tiene el mayor número de denuncias de extorsión”, indicó.

Colchado también señaló que la PNP carece de implementación logística y atribuyó esta situación a la gestión de Arriola: “Yo le preguntaría al personal de suboficiales y de tenientes si tienen un sol para pagar informantes, si tienen vehículos que puedan hacer seguimiento, si cuentan con filmadoras para filmar a los delincuentes. No tienen. ¿De quién es la culpa de eso? Del comandante general. Él tiene que dar las órdenes para realizar la compra de esos equipos. Ha fracasado, tiene que ser relevado ya”, apuntó.