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EE. UU. vuelve a llevar humanos al fondo del mar: así es el nuevo hábitat submarino donde cuatro personas podrán vivir y trabajar

La técnica de buceo de saturación permitirá realizar investigaciones más prolongadas y efectivas, lo que ayudará a acortar el tiempo de trabajo en arrecifes a menos de una semana.

Proyecto que busca mejorar la experiencia de los científicos durante exploraciones marítimas.
Proyecto que busca mejorar la experiencia de los científicos durante exploraciones marítimas. | Foto: Science Alert
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Después de cuatro décadas, Estados Unidos vuelve a apostar por la presencia humana prolongada bajo el océano. El nuevo hábitat submarino Vanguard fue instalado a unos 17 metros de profundidad frente a los Cayos de Florida, con espacio para cuatro personas durante misiones de varios días.

La estación busca convertir el fondo marino en un laboratorio permanente para estudiar los arrecifes de coral y desarrollar nuevas formas de exploración submarina. El proyecto también podría ser el primer paso hacia hábitats capaces de albergar personas durante semanas e incluso a más de 200 metros de profundidad.

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Parte extensa del submarino Vanguard. Foto: Science Alert

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Así es Vanguard, el nuevo hábitat submarino de Florida

Vanguard tiene unos 10 metros de largo y 2,5 metros de ancho y puede alojar a cuatro acuanautas durante misiones de cinco a siete días. La estructura permanecerá instalada durante cinco años en Tennessee Reef, dentro del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida.

El hábitat está conectado con la superficie mediante una boya que suministra aire fresco y permite gestionar sus sistemas de soporte. También cuenta con sistemas para almacenar aguas grises y residuos humanos, que posteriormente son enviados a la superficie para su tratamiento.

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Vivir bajo el mar permitirá investigar durante mucho más tiempo

Una de las principales ventajas de Vanguard será el uso del buceo de saturación, una técnica que permite a los investigadores permanecer durante largos periodos a la misma presión que existe en el entorno submarino. Así, pueden pasar muchas más horas trabajando directamente sobre los arrecifes.

Según los responsables del proyecto, tareas que mediante el buceo convencional podrían requerir cerca de un mes podrían completarse en menos de una semana desde Vanguard. Si la tecnología demuestra su viabilidad, este pequeño hábitat podría convertirse en el comienzo de una nueva carrera hacia las profundidades del océano.

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