Angie Nixon: La ‘sorpresa rosa’ que desafía a Trump en Florida previo a las elecciones de medio termino

El triunfo de Angie Nixon en las primarias demócratas para el Senado de EE. UU. en Florida provoca alerta en el Partido Republicano ante el descontento con Donald Trump | composición LR/AFP

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El panorama electoral que enfrenta Donald Trump comienza a moverse. La victoria de Angie Nixon en las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos en Florida no solo sorprendió al establishment político. También encendió una señal de alerta entre los republicanos que miden el impacto del descontento ciudadano con la economía y los conflictos internacionales. Nixon derrotó a Alexander Vindman con el 56,1% de los votos, pese a recaudar menos de un millón de dólares frente a los 16,3 millones de su rival a finales de julio. Su triunfo, construido con una campaña de color rosa y un discurso centrado en el bolsillo de los trabajadores, altera el cálculo del Partido Demócrata en un estado que parecía perdido.

La candidata, representante estatal de Jacksonville y miembro de los Socialistas Democráticos de América, enfrentará en noviembre a la republicana Ashley Moody, quien ocupa el escaño que dejó Marco Rubio al asumir como secretario de Estado. Moody fue nombrada por el gobernador Ron DeSantis y parte con ventaja en las encuestas, aunque la diferencia se redujo tras la sorpresa de las primarias. Un sondeo de la Universidad del Norte de Florida le daba ocho puntos de ventaja con respecto a Nixon, una brecha menor que la que mantenía sobre Vindman. La contienda por Florida se vuelve así un termómetro del humor nacional antes de las elecciones de medio término.

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El rosa como táctica de campaña

El color rosa intenso, a veces llamado fucsia o rosa choque, se convirtió en la marca visual de Angie Nixon. No fue una decisión de mercadotecnia ni una ocurrencia de última hora. La candidata explicó que siempre le ha gustado cómo la hace sentir ese tono: brillante, esperanzada y alegre. Su jefa de campaña, Eunic Epstein-Ortiz, aclaró que el color se adoptó de forma orgánica, sin encuestas ni cálculos publicitarios. Lo cierto es que funcionó como una herramienta de identidad inmediata en un estado donde el dinero de los rivales suele dominar la narrativa.

La imagen que proyectó a Nixon a nivel nacional ocurrió a finales de abril, cuando marchó por el Capitolio estatal en Tallahassee con un mono fucsia y un megáfono del mismo tono para protestar contra la redistribución de distritos impulsada por los republicanos. Aunque algunos lo vieron como un acto publicitario, la escena se volvió un símbolo de su estilo confrontativo. Desde entonces, el rosa invadió su autobús de campaña, sus carteles, sus pegatinas y hasta sus zapatillas Skechers. Incluso respondió con prendas rosas de segunda mano a un comentario de la esposa de Vindman, Rachel Vindman, que parecía cuestionar la profesionalidad de su vestimenta. La controversia terminó con una disculpa de la aludida.

El uso constante del color permitió que los seguidores de Nixon lo adoptaran como un código. Se les invitó a vestir de rosa para votar y el representante estatal Travaris McCurdy declaró el 18 de agosto como el “Día Nacional de Vestir de Rosa” en apoyo a la candidata. En una contienda donde el dinero marcaba una desventaja abismal, el rosa se volvió una estrategia de bajo costo y alto impacto. No fue un invento nuevo. Hillary Clinton vistió de blanco sufragista en 2016 y Abdul El-Sayed usó el negro en su campaña al Senado por Michigan. Pero en Florida, el rosa de Nixon adquirió una fuerza particular al conectar con causas feministas, LGTBIQ+ y de lucha contra el cáncer de mama.

Votantes de Trump decepcionados por la economía

El triunfo de Nixon ocurre en un clima nacional de frustración con la gestión de Donald Trump. Un recorrido de NBC News por la interestatal 80, desde Nueva Jersey hasta Nebraska, recogió testimonios de votantes republicanos que expresaron dudas sobre el presidente. Louis Marcelino, de 38 años y residente de Hazleton, Pensilvania, votó tres veces por Trump. Ahora se queja del costo de vida y de la guerra con Irán. “Todo está mucho más caro”, dijo a Telemundo mientras lo atendían en una barbería. “No creo que él se dé cuenta de cómo cada estadounidense está pagando el precio de esa guerra”.

Marcelino no está seguro de acudir a las urnas en noviembre. Si lo hace, buscaría un Congreso que detenga la agenda presidencial. “Creo que ponerle un freno pudiera ser lo más beneficioso para todos”, indicó. Su testimonio no es aislado. Rich Ehrhardt, empresario de 55 años en Nazareth, Pensilvania, votó por Trump en las tres elecciones presidenciales. Ahora critica el manejo del conflicto con Irán y asegura que el mandatario rompió promesas. “Que haga lo que dijo que iba a hacer”, señaló. “No tener nada de guerras eternas y además sacarnos de otros conflictos”.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en agosto reflejó ese desgaste. Menos de la mitad de los republicanos aprueba con firmeza la gestión de Trump. Hasta un 75% de los independientes la desaprueba. En el condado de Morris, Nueva Jersey, el jubilado Bob Gorra, de 89 años, resumió su cambio de ánimo. “Solía ser un hombre pro-Trump”, confesó. “Pero creo que lo que está pasando es terrible para los estadounidenses, terrible, con la inflación y que hay tanta gente pasando hambre y en la pobreza”. Gorra agregó que Trump “realmente no ha cumplido lo que prometió” y mencionó el amiguismo en el manejo del dinero público.

Distritos clave en juego para el Congreso

El descontento con Trump podría costar caro al Partido Republicano en las elecciones de medio término. Los demócratas necesitan convertir solo tres escaños si desean controlar la Cámara de Representantes y cuatro para dominar el Senado. En distritos competitivos de Pensilvania, Iowa, Nebraska y Nueva Jersey, los votantes republicanos muestran señales de fatiga. En el octavo distrito de Pensilvania, la contienda entre el congresista republicano Rob Bresnahan y la demócrata Paige Cognetti se perfila como una de las más reñidas del país. Trump respaldó a Bresnahan, pero algunos simpatizantes dudan.

En Iowa, Craig Rath, un granjero del occidente del estado, apoya a Trump aunque admite que los aranceles han golpeado a su sector. “Aunque sigo esperando que terminen redituando”, dijo en la feria estatal de Des Moines. Darcey Liljequist, jubilada de 75 años, criticó los gastos del magnate en remodelaciones de la Casa Blanca, incluido un salón de baile. “Es como si actuara como rey en vez de presidente”, afirmó. Liljequist planea votar por la republicana Mariannette Miller-Meeks en su distrito, pero cree que perderá por el descontento con Trump. “La gente está tan desanimada que creo que [la demócrata Christina Bohannan] se va a quedar con el triunfo”, pronosticó.

En Nebraska, Gunner Arellano, veterano de los Marines de 35 años, mantiene su lealtad al presidente. “¿Por qué cambiaríamos al piloto en medio de una tormenta?”, preguntó. Su postura contrasta con la de muchos votantes entrevistados a lo largo de la ruta interestatal. La Casa Blanca defendió la gestión de Trump con un comunicado en el que destacó los recortes fiscales, el cierre fronterizo y la reducción del crimen. Olivia Wales, portavoz del gobierno, aseguró que “Estados Unidos nunca ha sido tan fuerte como actualmente con este liderazgo republicano”. Pero los testimonios recogidos en los distritos clave sugieren que ese mensaje no convence a todos los que antes respaldaron al presidente.

¿Qué sigue para Nixon rumbo a noviembre?

Angie Nixon enfrenta un escenario complicado. Florida registra 5,6 millones de votantes republicanos frente a 4,07 millones de demócratas, una ventaja de más de 1,5 millones. El estado no elige a un gobernador demócrata desde el siglo pasado y Trump lo ha ganado tres veces con márgenes crecientes. Nixon deberá conquistar a independientes y descontentos sin perder su base progresista. Su historial como organizadora sindical y su trabajo en comunidades de Jacksonville le dan raíces locales que Vindman no tenía.

Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, advirtió que la nominación de Nixon es “un regalo del cielo” para los republicanos por su identificación con el socialismo democrático. En el sur del estado, las diásporas cubana y venezolana han sido receptivas al discurso anticomunista del Partido Republicano. Gamarra matizó que parte de la agenda de Nixon, como Medicare para todos o reducir el costo de la vivienda, tiene respaldo en encuestas. “Lo que el electorado quiere oír es: ¿Y qué me ofrece?”, sostuvo.

Kevin Wagner, profesor de Florida Atlantic University, pidió cautela para interpretar el resultado como un giro ideológico del partido. La victoria de Nixon contrasta con la de candidatos centristas como Jared Moskowitz, quien venció a un rival socialista en el distrito 25. Alexander Vindman, por su parte, reconoció la derrota y ofreció su apoyo a Nixon en la lucha contra Ashley Moody. “¿Quién hubiera imaginado que una refugiada judía llegaría al Ejército de los Estados Unidos, a la Casa Blanca y a ser candidata al Senado? Solo en EE. UU. eso es posible”, escribió. Ahora Nixon deberá convertir la sorpresa rosa en votos suficientes para competir en un territorio hostil.