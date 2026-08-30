Delcy Rodríguez asegura que Venezuela mantiene la propiedad de su petróleo pese al acuerdo con EE.UU. que genera dudas en la población

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el acuerdo petrolero con EE. UU., asegurando que el país mantendrá la propiedad de sus recursos | AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el acuerdo petrolero con EE. UU., asegurando que el país mantendrá la propiedad de sus recursos | AFP

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, intentó calmar las aguas tras el anuncio de un polémico acuerdo petrolero con Estados Unidos. La mandataria afirmó que el país conservará la propiedad y la soberanía sobre sus hidrocarburos, pese a que Washington controlará de forma mayoritaria la explotación de 17 campos estratégicos.

“Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, subrayó Rodríguez en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. La funcionaria detalló que el convenio tendrá una vigencia de 25 años y que Venezuela recibirá 19 dólares por cada barril comercializado.

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El presidente Donald Trump anunció el viernes que su nación controlará 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, en lo que describió como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Rodríguez defendió la negociación y la tildó de ser el camino correcto para reactivar la economía.

Ciudadanos dudan del beneficio

El anuncio despertó inquietud entre los venezolanos, incluso en los simpatizantes del chavismo. Muchos aún no perciben mejoras concretas en su vida diaria, pese al aumento de la producción petrolera registrado en los últimos meses.

Jesús Salazar, trabajador de seguridad privada de 68 años, expresó sus reservas ante la AFP. “No sabemos a quién va a favorecer eso, si es a Venezuela o a ellos. Tengo mis dudas, pero hay que esperar a ver qué va a pasar”, comentó.

Carlos Baco, empleado público de 74 años, reclama que los ingresos petroleros se traduzcan en bienestar. “Si quieren el petróleo de acá, tienen que pagarlo al costo que está, porque no es que Venezuela les va a regalar el petróleo”, dijo. El hombre asegura que los precios siguen al alza y que el bolsillo de la gente no siente mejoría alguna.

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La producción de crudo aumentó un 29,8% entre enero y julio, hasta alcanzar 1,2 millones de barriles diarios. Sin embargo, esa cifra todavía está lejos de los tres millones que el país extraía a finales del siglo pasado. El salario mínimo mensual equivale a 0,16 dólares, mientras que la canasta alimentaria ronda los US$730.

Maduro reaparece desde su prisión en Nueva York

El depuesto mandatario Nicolás Maduro publicó fotografías desde la cárcel de Brooklyn donde permanece junto a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron capturados en Caracas en enero durante una operación militar estadounidense. Están acusados de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, escribió Maduro en Telegram. En las imágenes viste un chándal gris y hace el gesto de la paz con las manos. El registro de la cámara indica que las fotos datan del 25 de junio.

El mensaje apareció dos días después del anuncio del convenio energético. Maduro no tiene acceso a internet ni a periódicos en prisión, pero puede hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante unos 300 minutos al mes. Su hijo Nicolás Maduro Guerra asegura que el exgobernante dedica su tiempo al estudio de la Biblia.

El juicio contra Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027 en un tribunal federal de Nueva York. La defensa de ambos niega los cargos.

Expertos advierten que la producción tardará años

El acuerdo busca recuperar los picos de extracción que Venezuela tuvo en el pasado, pero los especialistas piden paciencia. Oswaldo Felizzola, ingeniero petrolero y profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración, calcula que el aumento real de producción no se verá antes de tres o cuatro años.

Felizzola valora que Estados Unidos actúe como garante para atraer inversiones. “Si no fuese así, esos campos no serían explotados en los próximos 10 o 15 años porque PDVSA no tiene los recursos económicos para hacerlo”, apuntó.

El analista Elías Ferrer considera que la sola existencia de inversiones representa una mejora frente al abandono de los últimos años. “Sin lugar a dudas, esto es mejor que antes, porque antes ese petróleo no se estaba explotando. Si nadie lo está explotando, nadie está pagando regalías y nadie se beneficia de eso”, comentó.

Rodríguez adelantó que el país podría recibir 204.000 millones de dólares en tributos, con regalías mínimas de 16% e impuesto sobre la renta de 34%. La abogada Dolores Dobarro, exviceministra de Energía, señaló que, si todo se ejecuta correctamente, Venezuela tendrá una gran oportunidad de resurgir en el sector petrolero.