Nicolás Maduro pide inmunidad soberana en Estados Unidos para intentar frenar el caso penal en su contra

Maduro enfrenta graves acusaciones, incluyendo narcoterrorismo, tras su detención en enero y busca cerrar el proceso judicial al reclamar falta de jurisdicción | AFP

Maduro enfrenta graves acusaciones, incluyendo narcoterrorismo, tras su detención en enero y busca cerrar el proceso judicial al reclamar falta de jurisdicción | AFP

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El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó desestimar el caso penal en su contra con el argumento de que tiene inmunidad soberana, de acuerdo con los documentos presentados a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Según argumentó su abogado, Barry Pollack, el exlíder del chavismo enfrenta un proceso “sin precedentes” que viola “la inmunidad absoluta de jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años".

Maduro, que permanece recluido en una cárcel federal de Brooklyn tras ser detenido en una intervención de las fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero, es acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.

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Defensa agota recursos para pedir libertad

La defensa de Maduro, además de solicitar cerrar el caso, presentó una segunda moción en caso de que la primera no prospere. En esta, pide que se retire la acusación de narcoterrorismo, pues asegura que el tribunal tampoco cuenta con jurisdicción y que esta no está contemplada de manera adecuada en las leyes estadounidenses.

Dado que tales acciones son atribuibles al propio Estado venezolano, permitir que el proceso judicial continúe viola el principio fundamental de que los tribunales no pueden juzgar las acciones de una nación extranjera realizadas en el ejercicio de su soberanía, sostiene el documento.

Para reforzar esta idea, la defensa mencionó el fallo de la Corte Suprema emitido el año pasado, el cual sostiene que “los tribunales no pueden indagar en los motivos del Presidente" en lo que respecta a la inmunidad presidencial.

En tanto, Maduro, quien insiste en su inocencia, deberá esperar hasta el 2 de octubre para la respuesta de la Fiscalía. Está previsto que comparezca ante el tribunal el 1 de junio de 2027 si su intento de desestimar el caso no prospera.

Venezuela sigue su camino sin Maduro

A más de ocho meses de su salida del poder, el liderazgo en Venezuela sigue a cargo de Delcy Rodríguez, cuya permanencia parece no tener fecha de término tras las más recientes declaraciones de Donald Trump. Según el presidente estadounidense, la nación caribeña “aún no está preparada” para nuevas elecciones.

“Es (un gobierno) muy nuevo, los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, sostuvo ante la prensa.

En este sentido, Rodríguez brindó una respuesta similar y añadió que ella “no elige una fecha” para los próximos comicios. Las declaraciones surgen tras el polémico acuerdo con Estados Unidos, mediante el cual la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) operará concesiones por 100 años en 17 yacimientos de crudo con reservas de 65.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela, según un anuncio de la Casa Blanca.