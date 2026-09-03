Muere Gloria Steinem, emblema del feminismo en EE.UU., a los 92 años tras una vida de lucha por la igualdad

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Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en el rostro visible del feminismo en Estados Unidos, murió a los 92 años en su vivienda de Nueva York. La Gloria's Foundation confirmó la noticia mediante un comunicado en Instagram, en el que indicó que la escritora falleció en paz, rodeada de algunas de las personas que la querían. La organización no reveló la causa de la muerte.

Su trabajo dejó una huella profunda en los derechos de las mujeres, el acceso al aborto y la igualdad de género en el ámbito laboral. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton la recordó como una pionera que "abrió puertas no solo para ella, sino para millones de mujeres" y agregó que "su activismo estaba fundado en el optimismo".

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Del periodismo encubierto al activismo

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, Steinem estudió en Smith College y llegó a Nueva York en 1960, en una época donde el oficio periodístico estaba dominado casi por completo por hombres. En 1963 se hizo pasar por camarera dentro del Playboy Club, experiencia que retrató en un reportaje sobre los salarios bajos y las condiciones precarias que enfrentaban las llamadas "conejitas". El artículo la catapultó a la fama, aunque también le cerró puertas en encargos serios, pues "se había convertido en una conejita, y no importaba por qué", escribió tiempo después.

En 1972 fundó junto a Dorothy Pitman Hughes la revista Ms., la primera publicación feminista con alcance nacional en el país. Un año antes había impulsado la creación del National Women's Political Caucus, con el objetivo de aumentar la presencia de mujeres en cargos de elección popular, tras el estancamiento de la Enmienda de Igualdad de Derechos en el Congreso.

El aborto y el despertar feminista

Steinem ubicó el origen de su conciencia feminista en una reunión de 1969, donde un grupo de mujeres compartió abiertamente sus testimonios respecto al aborto. "Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie", relató en el New York Magazine. El procedimiento, practicado en Londres en 1957 cuando aún era ilegal, permaneció en secreto casi diez años, a pedido del médico que la atendió, quien le pidió "no le dirás mi nombre a nadie" y le dijo que hiciera "lo que desees con tu vida".

Tras la anulación de Roe contra Wade en 2022, la activista advirtió que "prohibir los abortos no elimina su necesidad, solo prohíbe su seguridad", y llamó a las mujeres a organizarse frente al fallo.

Legado, premios y homenajes

Steinem recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013 y fue oradora en la Marcha de las Mujeres de 2017, en Washington. Su vida inspiró la obra "Gloria: A Life", la película "The Glorias" y la miniserie "Mrs. America". Tras conocerse su fallecimiento, figuras como Jill y Joe Biden, Billie Jean King y la escritora Roxane Gay la despidieron como una defensora incansable de los derechos civiles, cuyo legado feminista continuará vivo en las nuevas generaciones.