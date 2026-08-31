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El secreto oculto de Machu Picchu: tecnología láser revela 2.5 km de Camino Inca con fines rituales

Nuevas investigaciones en Mandor apuntan a una ruta ceremonial conectada con el Yanantin y a una extensa red vial que rodeaba la llaqta inca en Machu Picchu.

Dentro de la cosmovisión andina, el concepto de Yanantin está relacionado con la dualidad, la complementariedad y el equilibrio entre elementos opuestos.
Dentro de la cosmovisión andina, el concepto de Yanantin está relacionado con la dualidad, la complementariedad y el equilibrio entre elementos opuestos. | Foto: Agencia Andina/Composición LR
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Especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y de la Universidad de Varsovia identificaron al menos 2.5 kilómetros de un antiguo camino inca en el sector de la muralla Mandor, dentro del Parque Arqueológico de Machu Picchu. El hallazgo fue posible mediante tecnología LiDAR, que permitió detectar estructuras cubiertas por la densa vegetación y obtener nuevos indicios sobre la función que habría cumplido esta vía durante el periodo inca.

Las primeras investigaciones difundidas por la Agencia Andina apuntan a que el camino habría tenido un uso ritual y estaría relacionado con el Yanantin, una montaña sagrada situada a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar. Según Nino Del Solar Velarde, responsable de Investigaciones Arqueológicas de Machu Picchu, la orientación de la estructura y su adaptación al terreno permiten plantear que no se trataría de una muralla defensiva convencional, sino de una vía elevada vinculada con prácticas ceremoniales.

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Camino Inca de Mandor apunta hacia el Yanantin, una montaña sagrada de la cosmovisión andina

Los estudios realizados en Mandor muestran que la construcción sigue la forma natural del terreno y se diferencia de las plataformas ortogonales características de otros sectores de Machu Picchu. En determinados puntos, las estructuras alcanzan entre dos y tres metros de altura, una característica que inicialmente podría asociarse con una función de cierre o defensa. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado evidencias arqueológicas que confirmen la existencia de un conflicto en ese espacio.

La dirección del trazado hacia el Yanantin refuerza la hipótesis de un uso ceremonial. Esta montaña formaba parte del conjunto de elevaciones consideradas sagradas alrededor de la llaqta, junto con Pumasillo, Putucusi, San Miguel, Wakay Willke, La Verónica y Salkantay. Dentro de la cosmovisión andina, el concepto de Yanantin está relacionado con la dualidad, la complementariedad y el equilibrio entre elementos opuestos.

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Escáneres LiDAR revelan estructuras ocultas y nuevas conexiones arqueológicas bajo la vegetación de Machu Picchu

El reconocimiento mediante LiDAR se realizó con apoyo de drones capaces de registrar información de alta precisión y generar modelos tridimensionales del terreno. Esta tecnología permitió observar la red pétrea bajo la vegetación, confirmar recintos circulares identificados anteriormente y localizar nuevas plataformas y estructuras que no podían apreciarse con claridad desde la superficie.

Los trabajos continuarán con una prospección física prevista entre fines de 2026 e inicios de 2027, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, entre ellas la del Sernanp. Uno de los tramos de Mandor alcanza aproximadamente 1.2 kilómetros y se dirige hacia el sur, donde podría conectar con recintos arqueológicos previamente registrados. Del Solar señaló además que Machu Picchu no estuvo aislado, sino integrado a una red de más de 300 kilómetros de caminos vinculados con distintos sitios satélites del entorno.

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