Rafael López Aliaga encabeza intención de voto en Lima Metropolitana, seguido por Carlos Bruce, según CPI | Difusión

Rafael López Aliaga encabeza intención de voto en Lima Metropolitana, seguido por Carlos Bruce, según CPI | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Rafael López Aliaga lidera la intención de voto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con 30,6%, según una encuesta de CPI, transmitida por RPP.

Carlos Bruce del partido Somos Perú ocupa el segundo lugar con 12,4%; le sigue Francis Allison de Avanza País con 10% y en el cuarto lugar Daniel Urresti con 8%.

TE RECOMENDAMOS AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo…