Rafael López Aliaga encabeza intención de voto en Lima Metropolitana, seguido por Carlos Bruce, según CPI
Rafael López Aliaga lidera intención de voto con 30.6%. Carlos Bruce le sigue con 12,4% y Francis Allison ocupa el tercer lugar con un 10%.
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Rafael López Aliaga lidera la intención de voto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con 30,6%, según una encuesta de CPI, transmitida por RPP.
Carlos Bruce del partido Somos Perú ocupa el segundo lugar con 12,4%; le sigue Francis Allison de Avanza País con 10% y en el cuarto lugar Daniel Urresti con 8%.
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