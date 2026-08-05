Shakira causa furor al recrear 30 años después su recordada foto que se convirtió en meme

Shakira es una de las cantantes más populares del mundo. Foto: instagram.

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Shakira volvió a encontrarse con una imagen de su pasado y decidió recrearla casi tres décadas después. La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al posar nuevamente frente a una computadora, en una escena que rápidamente fue relacionada con una de sus fotografías más recordadas de juventud.

La nueva postal mantiene varios detalles de aquella instantánea en la que la artista, cuando tenía alrededor de 20 años, aparecía sentada frente a un escritorio mientras escribía en una computadora y miraba sonriente hacia la cámara. Esta vez, Shakira repitió la escena y dejó una frase que hizo evidente la similitud entre ambas fotografías: “Tengo la sensación de que ya vi esto antes”.

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La intérprete, que actualmente tiene 49 años, acompañó la publicación con el hashtag #letscreatetogether (“#creemosjuntos”), utilizado como parte de una campaña promocional de una reconocida marca de impresoras.

La historia detrás de la foto viral de Shakira

Mucho antes de convertirse en una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial, Shakira ya comenzaba a llamar la atención en su natal Barranquilla. En 1997, cuando tenía alrededor de 20 años, la cantante fue fotografiada en la redacción del diario El Heraldo, una imagen que con los años terminó adquiriendo una segunda vida en redes sociales al convertirse en meme.

Casi tres décadas después, aquella fotografía volvió a cobrar protagonismo gracias a la propia Shakira. La artista publicó una nueva imagen inspirada en la postal de 1997, aunque todavía no se ha confirmado si fue elaborada mediante inteligencia artificial o si la cantante realizó una sesión fotográfica para reproducir la escena como parte de la campaña promocional mencionada.

La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente reconocieron el parecido entre ambas imágenes. La recreación también permitió recordar una etapa de la carrera de Shakira en la que todavía daba sus primeros pasos hacia la fama internacional que alcanzaría años después.