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ABC lleva al Gobierno de Trump ante los tribunales y acusa a la FCC de tomar represalias por sus contenidos

Disney sostiene que las acciones buscan generar temor entre las emisoras estadounidenses y constituyen una amenaza contra la libertad de expresión.

ABC, propiedad de Disney, demandó a la FCC de Donald Trump por una revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones
ABC, propiedad de Disney, demandó a la FCC de Donald Trump por una revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones | composición LR/AFP
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ABC, propiedad de Walt Disney, presentó una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos. La compañía acusa al Gobierno de Donald Trump de emprender una campaña de represalias por el contenido editorial de la cadena. El recurso fue interpuesto ante el Tribunal de Distrito de Washington y pide frenar la revisión anticipada de licencias de ocho estaciones locales.

El documento judicial afirma que la administración “ha emprendido una campaña de represalias enfocada en ABC por una sola razón: desaprueba lo que transmite”. La petición también sostiene que estas acciones representan una amenaza a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

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La controversia surgió luego de que Brendan Carr, presidente de la FCC y aliado de Trump, ordenara en abril una inusual verificación de autorización que no vencía hasta dentro de varios años. Las ocho estaciones afectadas pertenecen directamente a Disney y operan en mercados como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

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Disney busca frenar la revisión anticipada de licencias

La demanda solicita al tribunal una orden con el fin de impedir que Carr continúe con la impugnación de las licencias. “La intervención de este tribunal es necesaria para detener el extraordinario ataque de la Comisión Federal de Comunicaciones contra la libertad de expresión”, señala el texto presentado por Disney.

La empresa argumenta que acudió a los tribunales “a regañadientes” y que no había otra salida. “No existe ningún medio alternativo para eliminar estas amenazas continuas e inmediatas que no sea capitular por completo ante las exigencias del Gobierno”, agrega la demanda.

Los permisos de la FCC se renuevan cada ocho años y rara vez son revocados. Hasta este año, el organismo no había emitido una orden de renovación anticipada en décadas. Disney calificó la medida de “sin precedentes” y recordó que la FCC nunca había exigido este proceso a un grupo de estaciones de una misma cadena.

Carr justificó la decisión con una investigación sobre políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El funcionario ha dicho que Disney podría incurrir en “discriminación ilegal por DEI”. Sin embargo, críticos consideran que ese argumento es un pretexto usado en una campaña política contra la cadena.

El chiste de Kimmel y The View, los detonantes

El conflicto escaló después de que Jimmy Kimmel, presentador del programa nocturno de ABC, hiciera un chiste sobre la primera dama Melania Trump. El jefe de Estado reaccionó en redes sociales y presionó a la cadena con miras a despedir al comediante. Poco después, la FCC pidió la documentación anticipada de licencias.

La coerción también alcanzó al programa diurno The View. La acción afirma que, desde que comenzó la investigación, el espacio se volvió “más cauteloso a la hora de invitar a candidatos políticos”. Ningún postulante apareció en el programa desde el 2 de febrero, según Disney.

La estación también optó por no emitir fragmentos de video que podrían contar como apariciones de candidatos. La demanda sostiene que la campaña “está calculada para infundir temor en el resto de la industria” y que el mensaje va dirigido a todas las emisoras del país.

Carr abrió además un caso sobre The View por una supuesta violación de la regla de igualdad de tiempo, una norma que rara vez se aplicó en los últimos años. El programa suele contar con críticos abiertos del expresidente.

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La FCC defiende su investigación contra las estaciones

La FCC reiteró su postura este martes en una respuesta enviada a la BBC. “Todas las emisoras tienen la obligación legal de operar en interés público, incluso Disney”, indicó el organismo. Carr declaró que las solicitudes de renovación se centran en el interés público, no en represalias.

El presidente de la FCC sostuvo que llevan más de un año examinando denuncias de discriminación ilegal por motivos de diversidad, equidad e inclusión. “La FCC seguirá los hechos y la ley adondequiera que conduzcan”, agregó la agencia.

Josh D’Amaro, CEO de Disney, defendió la postura de la compañía en una entrevista con CNBC. “No vamos a permitir que nos digan cómo manejar esa parte de nuestro negocio”, afirmó en referencia a la integridad periodística de ABC.

El conflicto incluye otros episodios previos. Trump demandó con éxito a ABC News y a George Stephanopoulos por difamación. La cadena pagó 15 millones de dólares a la fundación presidencial y un millón adicional en honorarios legales.

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