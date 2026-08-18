Kashe Quest, a sus dos años, se convirtió en la miembro más joven de American Mensa al obtener un coeficiente intelectual de 146, similar a Einstein. | Ilustración LR/ Good Morning America/ChatGPT

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A los dos años, Kashe Quest captó la atención mundial al obtener 146 puntos de coeficiente intelectual (IQ) y convertirse en la integrante más joven de American Mensa, entidad para el 2% más brillante de la población. La propia asociación ratificó el hito a Good Morning America en 2021. Aunque su puntuación suele compararse con estimaciones atribuidas a Albert Einstein, no hay registros de que el físico realizara un test moderno que valide esa equivalencia.

Desde temprana edad, la niña asombró por su destreza para el inglés, el español y decenas de signos en lenguaje de señas estadounidense. Para evitar que sus aptitudes excepcionales limitaran su niñez, sus padres equilibraron su educación a su propio ritmo e integraron la lectura, el tenis, la cocina y la repostería entre sus aficiones cotidianas.

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¿Quién es Kashe Quest y qué habilidades demostró la socia de Mensa más joven de EE.UU.?

A los 17 o 18 meses, Kashe Quest ya reconocía el abecedario, las cifras, tonalidades y figuras geométricas. Su madre, Sukhjit Athwal, detectó de inmediato su brillante capacidad retentiva. “Empezamos a notar que su memoria era realmente buena. Captaba las cosas muy rápido y estaba muy interesada en aprender”, declaró a FOX 11 Los Angeles tras consultar al pediatra y registrar el avance cognitivo de la pequeña.

“Empezamos a notar que su memoria era realmente buena", dijo la mamá de Kashe Quest. Foto: Instagram/@kashequest

El 29 de marzo de 2021, con apenas dos años, la menor ingresó a American Mensa tras alcanzar un IQ de 146 puntos, cifra confirmada por Good Morning America. A esa edad contaba hasta el 100, ubicaba los 50 estados norteamericanos por su mapa, identificaba elementos de la tabla periódica, iniciaba la lectura, dominaba el inglés junto al español y utilizaba más de 50 señas del lenguaje ASL.

Su admisión dependió del puntaje en una evaluación estandarizada de inteligencia que exige situarse en el 2% superior global. Trevor Mitchell, entonces director ejecutivo del organismo, resaltó esa precoz detección intelectual. “Los dones de Kashe fueron reconocidos muy pronto en su vida”, afirmó el directivo, lo cual permitirá a sus tutores guiar a la infanta ante los desafíos únicos que enfrentan las mentes con capacidades sobresalientes.

¿Cuáles son los hobbies de Kashe Quest y cómo está actualmente?

Kashe Quest tiene 8 años. Nacida el 22 de junio de 2018, la estadounidense superdotada cursa un modelo de educación personalizada en The Modern Schoolhouse, institución académica creada por su madre con el fin de adaptar la enseñanza a los ritmos individuales de cada estudiante.

Kashe Quest disfruta de jugar al tenis desde los 3 años. Foto: Instagram/@kashequest

Fuera del aula, la niña explora una biblioteca personal diversa, practica tenis y participa en talleres de cocina o repostería. En su primera infancia combinaba el aprendizaje con la natación, la pintura, los experimentos científicos y programas de televisión como 'Frozen' o 'Paw Patrol'.

La familia impulsa un crecimiento equilibrado entre alta capacidad intelectual y vivencias propias de la niñez. “Nunca la hemos obligado realmente a sentarse y hacer algo; surgió de su curiosidad natural”, explicó Athwal en 2021 sobre la filosofía del hogar.