El avión eléctrico más grande del mundo voló durante 27 minutos y gastó solo 5 dólares: pesa más de 11 toneladas

El Heart X1 es el avión eléctrico más grande que jamás haya volado. | Foto: Heartaerospace

El Heart X1 es el avión eléctrico más grande que jamás haya volado. | Foto: Heartaerospace

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Los avances tecnológicos en la época en que vivimos deberían dejar de sorprendernos. Hace poco, un avión de unos 11.340 kilogramos realizó su primer viaje por el cielo utilizando la electricidad como único poder de energía.

Desarrollado por la empresa sueca Heart Aerospacecon sede en Estados Unidos, el modelo experimental llamado X1se mantuvo 27 minutos en el aire y gastó solo 5 dólares de energía eléctrica.

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Esta fue una de las primeras pruebas que pretende realizar la compañía, en busca de implementar un modelo de naves híbridas para viajes de corta distancia dentro de un territorio.

El avión de mayor tamaño con baterías que ha conseguido volar

El miércoles 12 de agosto, en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, en Nueva York, despegó el X1 y estuvo por 27 minutos sobrevolando el firmamento. Los análisis recogidos durante la prueba arrojaron que el avión estuvo a una altitud de unos 335 metros y que consumió un megavatio de potencia.

Algo que sorprendió al equipo de ingenieros al mando del proyecto fue el costo energético. Desde su despegue hasta su aterrizaje solo se usaron 5 dólares de electricidad.

Para el fundador y director ejecutivo de la empresa, este prototipo de avión “ha demostrado que el vuelo eléctrico puede alcanzar una escala comparable a la de un avión comercial”.

Llega en el momento oportuno

Este tipo de pruebas llega en un momento crucial para la industria aérea, dado el alza del combustible a nivel mundial tras la guerra entre EE. UU. e Irán.

A su vez, este incremento en el diésel ha generado que las aerolíneas incrementen los boletos de avión o incorporen recargos relacionados con los pasajeros.

Objetivos clave de Heart Aerospace