Balance demográfico revela que Cuba perdió 245.264 habitantes en 2025 y suma noveno año con perdida de población

La situación se ha agravado por el bloqueo estadounidense que ha intensificado la crisis energética en la isla. Foto: AFP.

La situación se ha agravado por el bloqueo estadounidense que ha intensificado la crisis energética en la isla. Foto: AFP.

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El balance demográfico publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reveló que Cuba perdió 245.264 habitantes en 2025 debido a la migración, lo que deja a la población de la isla con un total de 9.434.593 personas. Según este saldo migratorio negativo, de casi un cuarto de millón, la nación encadena nueve años de pérdida de población.

Dentro de las razones tras la ola migratoria se encuentra, en primer lugar, la grave crisis económica. Luego está el tema de los apagones prolongados, la escasez de productos básicos, la inflación elevada y la fuerte contracción del producto interno bruto (PIB).

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El informe detalló las provincias con mayor número de migrantes en 2025: La Habana con 57.433, Santiago de Cuba con 21.763, mientras que Holguín y Matanzas no superaron los 18.000 casos, con 17.861 y 17.486, respectivamente.

Un dato que aumenta la preocupación por la escasez de población es el crecimiento demográfico, que es de -7,1 por cada 1.000 habitantes, lo que revela que hay más defunciones que nacimientos.

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Europa y América: los destinos migratorios

Otro detalle del informe indica que tras el cierre del flujo migratorio a Estados Unidos, los emigrantes provenientes de Cuba han tomado otros destinos y España es el principal de ellos. Según estimaciones oficiales, más de 3.000.000 de cubanos viven en el extranjero, de los cuales 1,1 millones no poseen residencia efectiva en la isla.

Otros destinos importantes no están fuera de América: Brasil, México, Guyana y Uruguay.

Aumento de las dificultades por Estados Unidos

Cabe indicar que la situación actual de Cuba se agravó con la imposición por parte de Washington desde enero del 2025. En particular, este bloqueo agudizó la crisis energética que ya padecía el país, sumiendo hogares y negocios en la oscuridad durante periodos de al menos 70 horas consecutivas en diferentes zonas.

Según un reporte de AFP, el litro de diésel ronda los tres dólares, equivalente a casi la mitad del salario mensual en el sector público.