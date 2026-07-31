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La costarricense Rebeca Grynspan encabeza votación informal para convertirse en la nueva líder de la ONU

América Latina y el Caribe fortalecen sus opciones de recuperar la Secretaría General de la ONU después de que tres candidatos de la región dominaran la primera votación informal del Consejo de Seguridad.

En la consulta, Grynspan obtuvo diez votos favorables, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi
En la consulta, Grynspan obtuvo diez votos favorables, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi | AFP
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La costarricense Rebeca Grynspan tomó ventaja en la primera votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU para elegir al próximo secretario general de la ONU, cargo que quedará vacante cuando finalice el mandato de António Guterres en diciembre de 2026. De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por EFE, la actual secretaria general de la UNCTAD fue la aspirante con mayor respaldo entre los siete candidatos que participan en la carrera con el fin de asumir el puesto a partir de 2027.

Detrás de Grynspan quedaron la embajadora de Guyana ante Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues-Birkett, y el director general del OIEA, Rafael Grossi, quienes también lograron un apoyo importante en esta consulta inicial. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que los tres recibieron votos en contra, una muestra de que el proceso apenas comienza y de que ninguna candidatura tiene asegurado el resultado.

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Según la información difundida, Grynspan obtuvo diez votos favorables, uno en contra y cuatro posiciones sin opinión. Rodrigues-Birkett recibió nueve apoyos, dos rechazos y cuatro abstenciones, mientras que Grossi sumó siete votos positivos, dos negativos y seis sin opinión. Más atrás quedaron Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Macky Sall y Olara Otunnu.

La elección también coincide con dos factores que han cobrado fuerza dentro de la organización. Por un lado, existe un creciente respaldo a que, por primera vez en los más de 80 años de historia de la ONU, una mujer ocupe la Secretaría General. Además, varios Estados defienden la rotación regional, que en esta ocasión favorecería a un representante de América Latina y el Caribe.

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El veto de las potencias definirá la decisión final

La consulta celebrada este jueves no tiene carácter vinculante y solo sirve como un termómetro del respaldo inicial de los aspirantes. En esta etapa, los quince integrantes del Consejo de Seguridad emiten de forma secreta una opinión favorable, desfavorable o neutral mediante una papeleta blanca, por lo que los candidatos únicamente conocen el resultado global y no el origen de cada voto.

Las siguientes rondas tendrán un peso mucho mayor. Los cinco miembros permanentes del órgano —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— utilizarán papeletas diferenciadas a fin de ejercer su derecho a veto. Un rechazo de cualquiera de estas potencias puede dejar fuera de la contienda incluso al aspirante con mayor amparo.

Para que el Consejo proponga oficialmente un nombre a la Asamblea General, el candidato deberá reunir al menos nueve votos favorables y no enfrentar el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes, requisito que históricamente ha convertido la elección en un proceso de negociación entre las principales potencias.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, destacó el inicio del procedimiento y afirmó a la prensa que la organización requiere una reforma profunda. "Necesitamos menos sede central, más presencia sobre el terreno. Menos gente aquí y más gente allá, sobre el terreno", sostuvo. Además, consideró que "es notable y bueno que el proceso ya esté en marcha".

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La segunda votación marcará el rumbo de la contienda

Aunque la primera consulta mostró una tendencia favorable para Grynspan, los comicios aún pueden extenderse durante varios meses. Expertos consultados por distintos medios consideran que estas votaciones sirven principalmente para identificar candidaturas con menor viabilidad y comenzar a perfilar consensos antes de la fase decisiva.

El Consejo de Seguridad celebrará una segunda votación informal bajo la presidencia rotatoria de Dinamarca, que asumirá la conducción del órgano durante agosto. Tampoco se descarta que aparezcan nuevos aspirantes antes de las rondas finales.

Tras la consulta, el embajador de Rusia, Vasili Nebenzia, y la representante de Colombia, Leonor Zalabata, coincidieron en que la reunión "había ido bien", aunque evitaron revelar detalles sobre el resultado. Por su parte, el representante de la República Democrática del Congo, Zénon Mukongo Ngay, explicó que no divulgaría los datos porque esa fue la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

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