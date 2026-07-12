Japón descubre el lugar perfecto para una mina de oro: un cráter volcánico bajo el mar

Un brazo robótico desprende un trozo de roca rica en minerales en las profundidades del océano. Foto: Nautilus Minerals

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Japón identificó un cráter volcánico submarino que podría convertirse en uno de los lugares clave para extraer oro. Investigadores encontraron concentraciones récord de este metal ocultas en minerales del fondo marino, un descubrimiento que despierta tanto interés por su valor económico como preocupación por el impacto ambiental de una posible explotación.

El hallazgo se realizó en un sistema de respiraderos hidrotermales ubicado dentro de la zona económica exclusiva de Japón, donde la actividad volcánica submarina continúa formando depósitos ricos en minerales. Los resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports.

¿Dónde se encontró este extraordinario depósito de oro?

El descubrimiento se produjo en los campos hidrotermales de Higashi-Aogashima, localizados a unos 350 kilómetros al sur de Tokio. Estos respiraderos submarinos fueron identificados en 2015 dentro de un cráter volcánico sumergido y siguen siendo objeto de investigación.

Los depósitos de sulfuro en la caldera del monte Higashi-Aogashima, situada a 12 km al este de la isla de Aogashima. Foto:

En esta zona, las chimeneas hidrotermales expulsan fluidos calientes cargados de minerales que, al entrar en contacto con el agua fría del océano, forman depósitos ricos en metales. Los científicos analizaron muestras de roca obtenidas en el lugar utilizando una técnica conocida como espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS), capaz de detectar cantidades extremadamente pequeñas de oro.

Gracias a este método descubrieron depósitos de oro de una concentración que no pueden verse ni a simple vista ni con un microscopio convencional. “Actualmente presenta la mayor concentración de oro del mundo”, indican los expertos.

¿Por qué este oro es invisible para el ojo humano?

A diferencia de las tradicionales vetas o pepitas de oro, el metal hallado en Higashi-Aogashima permanece oculto dentro de la pirita, un mineral compuesto por hierro y azufre que suele conocerse como "oro de los tontos" debido a su parecido con el oro verdadero.

Las fuentes hidrotermales activas crean un entorno único que sustenta formas de vida diversas. Foto: Marine Policy

Los investigadores comprobaron que el oro aparece de dos formas distintas. Una parte está atrapada en diminutas nanopartículas y otra se encuentra integrada como átomos individuales dentro de la estructura química de la propia pirita. Esta característica hace que resulte imposible detectarlo mediante métodos convencionales, razón por la que fue necesario recurrir a equipos científicos altamente sensibles.

Según los autores del estudio, ambas formas de oro están presentes en este sistema hidrotermal, lo que explica las concentraciones récord detectadas en las muestras analizadas. Además, el cráter donde se realizó el descubrimiento es relativamente poco profundo en comparación con otros respiraderos hidrotermales ricos en oro que Japón también estudia, lo que aumenta su atractivo para una posible explotación futura.

¿Podría convertirse en una mina submarina comercial?

Aunque el hallazgo ha despertado gran interés, actualmente no existe ninguna mina comercial de oro operando en el fondo del océano. Uno de los principales desafíos consiste en desarrollar tecnologías capaces de extraer este llamado "oro invisible" de forma eficiente y a un costo razonable.

El antecedente más conocido ocurrió frente a las costas de Papúa Nueva Guinea, donde un proyecto de minería submarina terminó fracasando tras enfrentar problemas financieros y fuertes protestas ambientales. Como consecuencia, el país perdió alrededor de 375 millones de kina (unos US$85 millones) y actualmente mantiene una moratoria sobre nuevas iniciativas de minería en aguas profundas.

Varios países del Pacífico también respaldan una suspensión de este tipo de proyectos hasta 2030. Sin embargo, Japón continúa impulsando investigaciones relacionadas con la minería submarina pese a las preocupaciones ambientales y políticas.

Antes de este estudio ya se consideraba que los campos hidrotermales de Higashi-Aogashima albergaban algunos de los sulfuros marinos con mayor contenido de oro del planeta. Ahora, los nuevos análisis indican que la riqueza de esas formaciones era incluso mayor de lo que se pensaba, reavivando el debate entre aprovechar estos recursos minerales o proteger ecosistemas marinos que siguen siendo poco conocidos.