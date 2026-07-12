HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Japón descubre el lugar perfecto para una mina de oro: un cráter volcánico bajo el mar

Los expertos advierten que su potencial económico también plantea dudas sobre el impacto en el ecosistema en caso de una futura explotación.

Un brazo robótico desprende un trozo de roca rica en minerales en las profundidades del océano. Foto: Nautilus Minerals
Un brazo robótico desprende un trozo de roca rica en minerales en las profundidades del océano. Foto: Nautilus Minerals
Escuchar
Resumen
Compartir

Japón identificó un cráter volcánico submarino que podría convertirse en uno de los lugares clave para extraer oro. Investigadores encontraron concentraciones récord de este metal ocultas en minerales del fondo marino, un descubrimiento que despierta tanto interés por su valor económico como preocupación por el impacto ambiental de una posible explotación.

El hallazgo se realizó en un sistema de respiraderos hidrotermales ubicado dentro de la zona económica exclusiva de Japón, donde la actividad volcánica submarina continúa formando depósitos ricos en minerales. Los resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports.

PUEDES VER: Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza su destino final

lr.pe

¿Dónde se encontró este extraordinario depósito de oro?

El descubrimiento se produjo en los campos hidrotermales de Higashi-Aogashima, localizados a unos 350 kilómetros al sur de Tokio. Estos respiraderos submarinos fueron identificados en 2015 dentro de un cráter volcánico sumergido y siguen siendo objeto de investigación.

Los depósitos de sulfuro en la caldera del monte Higashi-Aogashima, situada a 12 km al este de la isla de Aogashima. Foto:

Los depósitos de sulfuro en la caldera del monte Higashi-Aogashima, situada a 12 km al este de la isla de Aogashima. Foto:

En esta zona, las chimeneas hidrotermales expulsan fluidos calientes cargados de minerales que, al entrar en contacto con el agua fría del océano, forman depósitos ricos en metales. Los científicos analizaron muestras de roca obtenidas en el lugar utilizando una técnica conocida como espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS), capaz de detectar cantidades extremadamente pequeñas de oro.

Gracias a este método descubrieron depósitos de oro de una concentración que no pueden verse ni a simple vista ni con un microscopio convencional. “Actualmente presenta la mayor concentración de oro del mundo”, indican los expertos.

PUEDES VER: China se acerca al transporte con levitación: aceleran un vehículo de 0 a 700 km/h en menos de 2 segundos

lr.pe

¿Por qué este oro es invisible para el ojo humano?

A diferencia de las tradicionales vetas o pepitas de oro, el metal hallado en Higashi-Aogashima permanece oculto dentro de la pirita, un mineral compuesto por hierro y azufre que suele conocerse como "oro de los tontos" debido a su parecido con el oro verdadero.

Las fuentes hidrotermales activas crean un entorno único que sustenta formas de vida diversas. Foto: Marine Policy

Las fuentes hidrotermales activas crean un entorno único que sustenta formas de vida diversas. Foto: Marine Policy

Los investigadores comprobaron que el oro aparece de dos formas distintas. Una parte está atrapada en diminutas nanopartículas y otra se encuentra integrada como átomos individuales dentro de la estructura química de la propia pirita. Esta característica hace que resulte imposible detectarlo mediante métodos convencionales, razón por la que fue necesario recurrir a equipos científicos altamente sensibles.

Según los autores del estudio, ambas formas de oro están presentes en este sistema hidrotermal, lo que explica las concentraciones récord detectadas en las muestras analizadas. Además, el cráter donde se realizó el descubrimiento es relativamente poco profundo en comparación con otros respiraderos hidrotermales ricos en oro que Japón también estudia, lo que aumenta su atractivo para una posible explotación futura.

PUEDES VER: China se acerca al transporte con levitación: aceleran un vehículo de 0 a 700 km/h en menos de 2 segundos

lr.pe

¿Podría convertirse en una mina submarina comercial?

Aunque el hallazgo ha despertado gran interés, actualmente no existe ninguna mina comercial de oro operando en el fondo del océano. Uno de los principales desafíos consiste en desarrollar tecnologías capaces de extraer este llamado "oro invisible" de forma eficiente y a un costo razonable.

El antecedente más conocido ocurrió frente a las costas de Papúa Nueva Guinea, donde un proyecto de minería submarina terminó fracasando tras enfrentar problemas financieros y fuertes protestas ambientales. Como consecuencia, el país perdió alrededor de 375 millones de kina (unos US$85 millones) y actualmente mantiene una moratoria sobre nuevas iniciativas de minería en aguas profundas.

Varios países del Pacífico también respaldan una suspensión de este tipo de proyectos hasta 2030. Sin embargo, Japón continúa impulsando investigaciones relacionadas con la minería submarina pese a las preocupaciones ambientales y políticas.

Antes de este estudio ya se consideraba que los campos hidrotermales de Higashi-Aogashima albergaban algunos de los sulfuros marinos con mayor contenido de oro del planeta. Ahora, los nuevos análisis indican que la riqueza de esas formaciones era incluso mayor de lo que se pensaba, reavivando el debate entre aprovechar estos recursos minerales o proteger ecosistemas marinos que siguen siendo poco conocidos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Una IA diseñada para encontrar cráteres en Marte descubrió 73 volcanes submarinos en la Tierra

Una IA diseñada para encontrar cráteres en Marte descubrió 73 volcanes submarinos en la Tierra

LEER MÁS
Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza su destino final

Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza su destino final

LEER MÁS
El fin de África tal como lo conocemos: científicos predicen la división del continente y un nuevo océano

El fin de África tal como lo conocemos: científicos predicen la división del continente y un nuevo océano

LEER MÁS
El avión de combate más rápido del mundo sigue siendo inalcanzable desde 1970, pero su velocidad tiene una gran desventaja

El avión de combate más rápido del mundo sigue siendo inalcanzable desde 1970, pero su velocidad tiene una gran desventaja

LEER MÁS
Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza cuál es su destino final

Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza cuál es su destino final

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza su destino final

Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza su destino final

LEER MÁS
Científicos pensaron que eran huesos de mamut y los guardaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal muy diferente

Científicos pensaron que eran huesos de mamut y los guardaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal muy diferente

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025