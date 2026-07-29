Vendedores ocupan avenida Brasil y ofrecen sillas de hasta S/35 para ver el paso de las delegaciones en el Desfile Cívico Militar 2026
Debido al evento, habrá restricciones de tránsito en diversas vías de Lima, como la avenida Brasil y las avenidas Alfonso Ugarte y Salaverry, para garantizar la seguridad.
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Los alrededores de la avenida Brasil amanecieron con la presencia de comerciantes informales que instalaron filas de sillas para alquilar a los asistentes interesados en seguir el Desfile Cívico Militar 2026 por Fiestas Patrias. Los precios oscilan entre S/10 y S/35, dependiendo del punto desde donde se observe el recorrido de las delegaciones durante la ceremonia programada para este 29 de julio.
La actividad oficial conmemorará el 205.º aniversario de la Independencia del Perú y contará con la participación de la presidenta Keiko Fujimori, integrantes del nuevo Consejo de Ministros, autoridades de los poderes del Estado y representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El inicio del protocolo está previsto para las 10:00 a. m., mientras que el desfile comenzará quince minutos después y se prolongará hasta aproximadamente la 1:00 p. m.
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¿Cuánto cuestan las sillas para ver el Desfile Cívico Militar 2026 en la avenida Brasil?
Desde las primeras horas del día, vendedores informales ocuparon distintos tramos de la avenida Brasil con hasta tres filas de asientos destinadas a quienes buscan presenciar el tradicional desfile. El costo por cada silla varía según la ubicación elegida, especialmente si ofrece una mejor vista hacia el estrado principal donde estarán las principales autoridades del país.
Los espacios más cercanos al punto central del evento alcanzan los precios más altos, mientras que los ubicados en sectores más alejados presentan tarifas menores. Esta práctica se repite cada año durante el desfile, debido a la gran cantidad de personas que acuden para seguir el paso de las delegaciones militares y civiles.
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Conoce las restricciones de tránsito y el horario del Desfile Cívico Militar 2026 en la avenida Brasil
Con motivo de la ceremonia, se restringirá el tránsito en distintos puntos de Lima Metropolitana. La avenida Brasil permanecerá cerrada durante toda la jornada, al igual que otras vías ubicadas en los distritos de Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima, entre ellas las avenidas Alfonso Ugarte y Salaverry. Además, habrá restricciones vehiculares en los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi para garantizar el normal desarrollo del evento.