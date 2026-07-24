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Actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ deja desgarrador testimonio tras la muerte de su hijo: “Me arrancaron un pedazo de mí”

Querida actriz habla sobre la pérdida de su hijo y cómo ha enfrentado su duelo. En una entrevista reveladora, compartió detalles de los momentos previos a su fallecimiento.

Aylín Mujica, conocida por su papel en ‘Sin senos no hay paraíso’, aseguró que su hijo presentó síntomas de una grave neumonía antes de su inesperada muerte el 16 de julio.
Aylín Mujica, conocida por su papel en ‘Sin senos no hay paraíso’, aseguró que su hijo presentó síntomas de una grave neumonía antes de su inesperada muerte el 16 de julio.
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Perder a un hijo debe ser el dolor más insoportable para hombres y mujeres. Mientras algunos optan por alejarse de todo para poder vivir su duelo, otros prefieren enfocarse en el trabajo y continuar con sus proyectos en honor a esa persona que ya no está. Este es el caso de la actriz Aylín Mujica, quien hace poco sufrió la muerte de su primogénito. Días después del suceso, la artista que fue parte de 'Sin senos no hay paraíso' rompió su silencio.

En una reciente entrevista para 'La mesa caliente', la actriz y presentadora contó cómo se enteró de la muerte de Mauro Menéndez, el pasado 16 de julio, aclaró las circunstancias sobre la partida repentina de su hijo mayor y reveló por qué decidió retomar sus compromisos profesionales.

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"¿Quién es Aylín hoy? Una mujer fuerte, una mujer con más fortalezas, una mujer que ya no se va a derrumbar por nada ni por nadie, porque después que me pasó esto, cualquier otra cosa es nada. Obviamente me quedan dos hijos, pero después que me arrancaron un pedazo de mí, ¿a qué le puedo tener miedo? A nada", manifestó la actriz de 51 años.

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Actriz Aylín Mujica habla de la muerte de su hijo

En una íntima charla con la periodista Verónica Bastos para el programa de Telemundo, la actriz cubana contó cómo fueron las últimas horas de Mauro. Según Aylín Mujica, su primogénito ya estaba presentando síntomas de un catarro muy fuerte, por lo que le pidió a su hermano que lo lleve al hospital, pero el joven insistió en que estaba bien y que tenía que viajar hacia Barbados.

"Yo lo llamo y le digo: ‘Dice tu abuela que estás muy mal, regrésate por favor, no viajes’. Y me dice: ‘Mami, es que tengo un dolor muy fuerte, creo que se me pinchó un nervio’", recordó la actriz, quien añadió que el joven viajó pese a sus ruegos. "Al otro día en la mañana le digo: ‘¿Cómo estás? ¿Te estás tomando los antibióticos?’. Y aquí tengo el mensaje que te lo voy a hacer llegar; me dice: ‘Sí, fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al 100′. Eso fue como 24 horas antes de morir", añadió.

Mujica reveló que volvió a llamar a su hijo, pero este no contestó, y tras cuatro horas de intento, le respondió una amiga que lo acompañó en el hospital. "Lo único que me dice es: ‘Mauro estaba jugando soccer en el ‘sunset’, viendo el ‘sunset’ con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo’", manifestó, asegurando que lo revivieron unas cinco veces.

Por otro lado, la actriz que participó en telenovelas como 'La dueña', 'Canción de amor' y 'Señora' aseguró que volverá al reality 'Top chef VIP' porque es lo que su hijo fallecido hubiese querido. "Mi carrera es mi pasión", concluyó.

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