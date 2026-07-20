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Presidente de la Corte de Piura participa en homenaje por el Día de la Fuerza Aérea del Perú

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, asistió a la Misa por el 85° Aniversario de la inmolación del Capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Correa Castro también participó en la Sesión Solemne en la Municipalidad Provincial de Piura. Foto: difusión.
Correa Castro también participó en la Sesión Solemne en la Municipalidad Provincial de Piura. Foto: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participó de la Santa Misa en conmemoración del “85° Aniversario de la Inmolación del Héroe Nacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, Gran General del Aire del Perú y Día de la Fuerza Aérea del Perú”.

La acción litúrgica fue oficiada por monseñor Luciano Maza Huamán, Arzobispo Metropolitano de Piura y Tumbes, la misma que contó con la presencia de las principales autoridades de la región.

PUEDES VER: Prisión preventiva para cuatro investigados por hurto en farmacias de Piura | piura | La República

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Posteriormente el titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, participó de la Sesión Solemne en la Municipalidad Provincial de Piura, en la que participaron el alcalde provincial Juan Francisco Cevallos López, el Coronel FAP Gustavo Adolfo García Rivera, segundo comandante y jefe del estado mayor del Ala Aérea N° 1, así como otras autoridades de la región.

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