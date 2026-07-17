El Mundial 2026 se sigue americanizando: FIFA entregará anillos de lujo al estilo NBA y NFL a los campeones
La FIFA decidió adoptar la tradición de los deportes de Estados Unidos para reconocer al ganador del Argentina - España. Además, pondrá a la venta una cantidad limitada de este producto.
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La final del Mundial 2026 tendrá varias novedades. A poco del esperado partido entre Argentina y España, la FIFA confirmó que entregará anillos de lujo a los integrantes de la selección ganadora, una tradición característica de los deportes estadounidenses como la NFL o la NBA.
Este no será el único hecho inédito en el duelo por la definición del campeón. De acuerdo con el medio The Times, la organización decidió ampliar el tiempo de descanso a 30 minutos para realizar un show similar al del Super Bowl con artistas internacionales.
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FIFA entregará anillos de lujo a los ganadores del Mundial 2026
El equipo que se consagre campeón del mundo en el estadio de Nueva Jersey recibirá 30 anillos de lujo. El entrenador y el capitán recibirán una pieza provisional durante la ceremonia de premiación. Una vez culminado el evento, se fabricarán a medida para todo el plantel.
La joya no será exclusiva de los ganadores, pues la organización pondrá a la venta 1.996 ejemplares. Según reportan algunos medios especializados, su precio oscila entre US$30.000 y US$130.000.
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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?
La final del Mundial 2026 contará con un partido inédito. Las selecciones de Argentina y España se verán las caras por primera vez en la historia en un partido por la definición del título.
El duelo entre los campeones de América y Europa se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos). El compromiso está pactado para las 2.00 p. m. de Perú (4.00 p. m. en Argentina) y la transmisión estará a cargo de América TV (canal 4) y DSports.