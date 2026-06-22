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El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su renuncia como líder del Partido Laborista y jefe del Gobierno, después de perder el respaldo de una parte importante de su bancada. Su salida, apenas dos años después de la contundente victoria laborista de 2024, encamina al Reino Unido hacia su séptimo primer ministro en una década.

Permanecerá temporalmente en Downing Street mientras el oficialismo organiza la elección de su sucesor. El proceso comenzará formalmente en julio y, según el calendario previsto, debería concluir antes de que el Parlamento retome sus actividades en septiembre.

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Horas después del anuncio, Andy Burnham confirmó que participará en la contienda interna. El exalcalde del Gran Mánchester, recientemente elegido diputado, aparece como el principal favorito para asumir el liderazgo laborista y convertirse en el próximo jefe del Gobierno.

“Me presentaré como candidato para formar parte de este proceso”, comunicó Burnham. El dirigente aseguró que la transición debe desarrollarse de manera “ordenada y responsable” para garantizar estabilidad política y evitar que la disputa interna desvíe la atención de los principales problemas del país.

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Starmer admite que perdió el respaldo de su bancada

La dimisión fue comunicada durante una declaración frente al número 10 de Downing Street. Visiblemente emocionado, Starmer reconoció que dentro del Partido Laborista existían dudas sobre su capacidad para conducir a la organización en las próximas elecciones generales.

“La pregunta que se plantea mi partido ahora es si soy yo el más indicado para liderarnos en las próximas elecciones. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario y la acepto con humildad”, expresó.

El todavía primer ministro señaló que todas sus decisiones estuvieron guiadas por lo que consideraba mejor para el país. También informó que ya había comunicado su determinación al rey Carlos III y prometió ofrecer un respaldo “total e inequívoco” a quien resulte elegido.

La decisión se produjo después de varios meses de presiones internas y de un fin de semana de intensas conversaciones entre Starmer, sus ministros y dirigentes de la bancada oficialista. Al menos cuatro integrantes de su gabinete le habrían pedido establecer un calendario para dejar el cargo.

Derrotas electorales y una economía debilitada

Starmer llegó al poder en julio de 2024, cuando el Partido Laborista puso fin a 14 años consecutivos de gobiernos conservadores. Sin embargo, el respaldo obtenido en las urnas se deterioró rápidamente debido al bajo crecimiento económico, el aumento del costo de vida y las dificultades para mejorar los servicios públicos.

La situación se agravó con los recientes resultados electorales. Los laboristas perdieron cientos de concejales en Inglaterra, mientras Reform UK, la agrupación de derecha radical liderada por Nigel Farage, amplió su representación. El partido también sufrió retrocesos en Escocia y Gales, territorios donde históricamente había contado con un respaldo importante.

La caída en las encuestas incrementó las dudas sobre la posibilidad de que Starmer pudiera encabezar una recuperación antes de las próximas elecciones generales. Dentro de la organización creció entonces la demanda de una renovación que permitiera frenar el avance de Reform UK y del Partido Verde.

Burnham toma ventaja en la sucesión laborista

El retorno de Andy Burnham a la Cámara de los Comunes modificó el equilibrio interno del laborismo. El exalcalde consiguió un escaño tras imponerse a la ultraderecha en la circunscripción de Makerfield, resultado que le permitió cumplir uno de los principales requisitos para competir por la dirección del partido.

Burnham afirmó que el Reino Unido necesita concentrarse en el crecimiento económico, la vivienda, los servicios públicos y las oportunidades para las nuevas generaciones.

“El cambio político nunca debe desviar la atención de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas”, sostuvo. También planteó que la sucesión puede convertirse en una etapa de renovación para el partido y el país.

Su candidatura recibió un impulso después de que otros posibles aspirantes descartaran competir. Entre ellos se encuentra el exministro de Justicia Wes Streeting, quien pidió evitar una prolongada confrontación interna y expresó su disposición a colaborar con Burnham.

El Comité Nacional Ejecutivo laborista deberá abrir el plazo de presentación de candidaturas el 9 de julio. En caso de que Burnham sea el único aspirante con los apoyos necesarios, el relevo podría concretarse durante ese mismo mes. Una competencia con varios candidatos extendería el proceso durante el verano boreal.

Reacciones divididas tras la renuncia

La salida de Starmer generó reacciones dentro y fuera del Reino Unido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó su participación en el fortalecimiento de la seguridad europea y su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó una posición distinta y atribuyó la crisis del Gobierno británico a sus políticas migratorias y energéticas.

En el Partido Laborista, algunos parlamentarios defendieron la gestión del primer ministro y cuestionaron la presión ejercida para apartarlo. El diputado Neil Coyle advirtió que una sucesión constante de líderes no resolverá inmediatamente problemas internacionales como la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente o la compleja relación con Washington.

La renuncia ocurre cuando están por cumplirse 10 años del referéndum del Brexit, celebrado en junio de 2016. Desde entonces, el Reino Unido ha atravesado una prolongada etapa de inestabilidad política, con cambios frecuentes en la jefatura del Gobierno y disputas sobre las consecuencias económicas y sociales de la salida de la Unión Europea.

Ahora, el Partido Laborista enfrenta el desafío de ejecutar una transición rápida sin profundizar sus divisiones. El próximo líder no solo deberá recomponer la unidad del oficialismo, sino además recuperar la confianza de los votantes y responder a una economía estancada que terminó debilitando el breve mandato de Starmer.